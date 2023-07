Lanciata una proposta per evento da realizzare per il 400° Festino

Trenta cantine interamente aperte e dedicate agli amanti del vino provenienti da tutta la Sicilia e non solo. E’ stata presenta l’edizione 2023 di Calici di Stelle, l’evento estivo dedicato all’enoturismo e promosso dal Movimento Turismo del Vino insieme con l’Associazione Nazionale Città del Vino. Un calendario di eventi che si snoderà da venerdì 28 luglio fino a domenica 20 agosto. Manifestazioni all’interno delle quali ci saranno degustazioni, spettacoli, momenti di intrattenimento, tutto sotto un meraviglioso cielo stellato, e non solo in cantina, ma anche in luoghi suggestivi.

L’edizione 2023 di Calici di Stelle

Un evento presentato questa mattina all’hotel Federico II di Palermo, alla presenza del presidente del Movimento Turismo del Vino Sicilia, Stefania Busà, del coordinatore Città del Vino in Sicilia Leonardo Ciaccio, e del presidente di Fondazione Sicana, Giuseppe Di Forti. A rappresentare il Comune di Palermo vi era l’assessore alle Attività Produttive Giuliano Forzinetti, che ha riconosciuto e sottolineato l’impatto dell’enoturismo sul territorio siciliano.

L’idea per il 400° Festino

Un dialogo ritrovato fra gli organizzatori e l’Amministrazione del capoluogo siciliano, ribadito anche attraverso l’invito rivolto dal presidente Giuseppe di Forti. L’esponente della Fondazione Sicana ha lanciato l’idea di un evento, da tenere nel 2024, dedicato al mondo del vino ed inserito all’interno del calendario di evento del 400° Festino di Santa Rosalia, da tenere nel meraviglioso palcoscenico dello Spasimo. Da capire se il Comune accetterà e rilancerà l’idea.

Main event il 10 agosto

Nel calendario degli appuntamenti con il vino e le stelle, il 10 agosto rappresenta il giorno più vivace e coinvolgente. La Notte di San Lorenzo, infatti, è l’occasione ideale per vivere, in un clima di festa e spensieratezza, l’esperienza di Calici di Stelle, scoprendo l’unicità di luoghi che raccontano la cultura di questo straordinario risorsa. “Il vino sappiamo essere un settore in crescita in Sicilia – ha dichiarato il presidente di Fondazione Sicana Giuseppe Di Forti -, ottenendo buone performance a livello nazionale ed internazionale. L’evoluzione a Palermo è coerente con il nostro progetto, che prevede una sede in città. Vogliamo essere vicini al territorio e ai soci”.

Trenta le cantine partecipanti

Numeri, per l’evento, decisamente in crescita. “Quest’anno le aziende siciliane si sono raddoppiate nell’organizzazione dell’evento – ha dichiarato la presidente del MVP Sicilia Stefania Busà -. Rispetto allo scorso anno, le aziende aderenti sono trenta. Tutte seguono un format di qualità che il Movimento Turismo del Vino segue”. Fra i nuovi aderenti anche Catia Vaccaro, dell’omonima cantina, che spiega così le attività comprese all’interno dell’evento. “Per noi è il primo anno di adesione. Riapriamo le porte della nostra cantina. Ci saranno visita guidate all’azienda e alla bottaia. Faremo alcune degustazioni, coordinate da alcune esibizioni musicali”.

Di seguito le cantine del Movimento Turismo del Vino Sicilia che aderiscono a Calici di Stelle 2023: Alessandro di Camporeale, Assuli, Azienda Agricola Cambria, Baglio Bonsignore, Baglio di Pianetto, Cantina Chitarra, Cantina Ramaddini, Cantine Colomba Bianca, Cantine Duca di Salaparuta, Cantine Florio, Cantine Gulino, Cantine Nicosia, Cantine Pupillo, Casa Grazia, Casa Vinicola Fazio, Casa Vinicola Feudo Rudinì, Donnafugata, Feudo Disisa, Firriato, Mandrarossa Winery, Marchesi di Rampingallo, Principe di Corleone Pollara, Scilio, Tenuta Bastonaca, Tenuta La Favola, Tenuta Maltese, Tenuta Rasocolmo, Tenuta San Giaime, Tenute Orestiadi, Vini Vaccaro.