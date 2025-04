La delibera è stata firmata oggi dal sindaco e porta il numero 24 del 2025 ma la sua efficacia non è immediata. E’ scritto chiaramente nel primo paragrafo della parte “determinante” che recita testualmente “determina revocare, a far data dal Primo maggio, dalla carica di assessore della giunta comunale … la dottoressa Rosalia Pennino. Nominare (pari data ndr) la dottoressa Domenica Calabrò“.

Rosi Pennino, dunque, resta in carica ancora per una settimana e il passaggio delle consegne avverrà durante la festa dei lavoratori.

Chi è la nuova assessore

Mimma Calabrò, 66enne sindacalista di lungo corso, era già stata indicata per quel ruolo con una specifica lettera con la quale Forza Italia chiedeva di applicare il turn over. Il passaggio delle consegne era dato per imminente già un mese fa ma la nomina è rimasta congelata fino ad oggi anche se le voci di corridoio avevano già indicato nel primo maggio la vera data del cambio in giunta.

La nomina di Calabrò, dunque, attendeva soltanto l’ufficializzazione che arriva con il documento di oggi ma entra in vigore fra una settimana.

Il valzer di deleghe

Ma il sindaco approfitta del cambio per far ruotare anche le deleghe. Non tutti gli incarichi della Pennino passano in blocco a Calabrò che avrà quattro deleghe: Assistenza sociale e sociosanitaria; Sostegno alle disabilità e contrasto alle povertà; Politiche di genere e pari opportunità; Gestione delle emergenze sociali relative alla povertà estrema.

Il valzer di deleghe più generale

Cambiano mano, invece, altre deleghe che fino ad oggi detiene proprio Rosi Pennino. Si tratta dell’Accoglienza ai migranti e all’impiego sociale dei detenuti, deleghe che vanno ad un altro assessore: Fabrizio Ferrandelli, che già si occupa di Innovazione digitale e rapporti funzionali con Sispi; Emergenza abitativa e politiche sociali per la casa; Rapporti con le comunità migranti e con la Consulta delle culture; Politiche giovanili; Igiene, sanità e farmacie; Canile municipale e diritti degli animali.