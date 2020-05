Cambia la viabilità a Palermo, sensi unici ed obblighi in centro città da lunedì 18

14/05/2020

Cambia la viabilità nel centro di Palermo. La Polizia municipale comunica che a partire da lunedì 18 maggio cambieranno i sensi di marcia di alcune vie del centro città, in attuazione della ordinanza dirigenziale n.89/2020. Nel dettaglio: VIA ARCHIMEDE tratto compreso tra via I. La Lumia e via I. Carini: istituzione del senso unico di marcia, in direzione di via I. Carini, con obbligo di fermarsi e dare la precedenza ai veicoli che la percorrono. Via FRANCESCO OMODEI tratto compreso tra via I. Carini e via I. La Lumia: istituzione del senso unico di marcia in direzione di via I. La Lumia, con obbligo di dare la precedenza ai veicoli che la percorrono. Sosta in senso obliquo sul lato sinistro nel senso di marcia, mantenendo la tariffazione ed i posti riservati. Tratto compreso tra via I. Carini e via Ugo Bassi: istituzione del senso unico di marcia in direzione di via Ugo Bassi, con obbligo di dare la precedenza ai veicoli che la percorrono. Via ENRICO ALBANESE tratto compreso tra via G. Raffaele e via P. Calvi: istituzione del senso unico di marcia in direzione di via P. Calvi, con obbligo di fermarsi e dare la precedenza ai veicoli che la percorrono. Sosta in senso obliquo sul lato sinistro nel senso di marcia, mantenendo la tariffazione ed i posti riservati. Tratto compreso tra via G. Castriota e via P. Calvi: istituzione del senso unico di marcia in direzione di via P. Calvi, con obbligo di fermarsi e dare la precedenza ai veicoli che la percorrono. Sosta in senso obliquo sul lato destro nel senso di marcia, mantenendo la tariffazione ed i posti riservati. VIA MANIN tratto compreso tra via P. Calvi e via G. Raffaele: istituzione del senso unico di marcia in direzione di via G. Raffaele, con obbligo di dare la precedenza ai veicoli che la percorrono. Tratto compreso tra via P. Calvi e via G. Castriota: istituzione del senso unico di marcia in direzione di Via G. Castriota. VIA G.CASTRIOTA tratto compreso tra via Manin e via E. Albanese: istituzione del senso unico di marcia in direzione di via E. Albanese.

