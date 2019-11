Dal 25 novembre

L’Amministrazione comunale ha provveduto oggi a emanare due nuove ordinanze sindacali (che si allegano), rispettivamente la n. 259 e la n.260 che regolamentano, la prima, con dei nuovi orari e giorni, i conferimenti di alcune utenze(sia commerciali che domestiche) nell’area servita dal programma di raccolta differenziata porta a porta denominato “Palermo differenzia”, “Palermo differenzia 2”,località di Mondello e Sferracavallo, la seconda, l’attivazione ex novo in via Ugo La Malfa e via Pietro Nenni della raccolta differenziata porta a porta.

Le due ordinanze saranno esecutive a partire da lunedì 25 novembre 2019.

In riferimento all’ordinanza n.259, le modifiche riguardano:

Nello specifico, per tutti, sia attività domestiche che non domestiche(commerciali):

l’esposizione serale delle frazioni RD è stata estesa ad un’altra ora. Il nuovo orario va dalle ore 19 alle 22 (anziché 20 -22);

La raccolta del residuo non riciclabile avverrà un solo giorno a settimana anziché due e cioè il Martedì; mentre il Venerdì si dovrà esporre la carta (anzichè nei diversi giorni della settimana dei vari step).

Solo per le utenze domestiche

L’esposizione del vetro nel primo step del PAD 2 (Strasburgo) dovrà avvenire il venerdì, mentre per lo step due PAD 2 (Politeama – Massimo) il Giovedì.

Per le utenze non domestiche (attività commerciali):

il cartone verrà raccolto il martedì, giovedì e sabato, con esposizione 13 -14;

il vetro, il mercoledì e venerdì, con esposizione dalle 13 alle 14;

la plastica/ Metallo, il lunedì dalle 13 alle ore 14, e il Mercoledì dalle 19 alle 22.

La raccolta dell’organico rimane invariata con esposizione, tutti i giorni, dalle 13 alle ore 14.

Si precisa che le modalità di esposizione delle varie frazione al momento rimangono invariate per il terzo step Palermo differenzia 2 ( Centro Storico – Borgo Vecchio );quindi sono validi i vecchi calendari.

Al fine di dare massima comunicazione e diffusione sulle modifiche di cui sopra, l’Amministrazione comunale di concerto con Rap ha disposto un piano di comunicazione per incentivare la Raccolta Differenziata in città, ma nel contempo informare, tramite la spedizione di una lettera, i residenti ricadenti nell’area servita dal porta a porta sulle nuove modalità di raccolta ed esposizione carrellati. In corso, infatti, vi è la distribuzione dell’informativa a 60.000 famiglie e 23.000 esercizi commerciali e studi professionali.

Nella lettera si sottolinea che i rifiuti correttamente differenziati non finiscono in discarica, ma danno vita a nuovi prodotti e che l’Amministrazione punta molto anche sulla valorizzazione dei CCR, soprattutto per contrastare il fenomeno dell’abbandono degli ingombranti: nei nuovi calendari è stato infatti creato e sottolineato graficamente un nuovo spazio destinato appunto ad informare su come smaltire i rifiuti ingombranti.

Viene anche sottolineato che il numero dei CCR è destinato a crescere, dagli attuali 3 (viale dei Picciotti, Piazzetta della Pace e via Nicoletti) ad almeno 5 entro la fine dell’anno.

L’utenza interessata potrà acquisire dettagliate informazioni sia sui territori serviti che sulle modalità e orari dei conferimenti consultando il sito della RAP.

La campagna informativa della RAP sulla raccolta differenziata, con slogan “non istituzionali” come “Nzoccu lassi trovi” oppure “Game over”, che è comunque indirizzata a tutti, sottolinea alcuni dati sulla eccessiva produzione di rifiuti indifferenziati da parte dei cittadini di Palermo (circa 1,5 kg al giorno, dato fra i più alti d’Europa) ed invita innanzitutto alla riduzione, attraverso la rinuncia ai prodotti “usa e getta” e agli imballaggi di plastica.