100 mila euro

Al Palazzo dei Normanni la presentazione dei progetti delle tre associazioni che si sono aggiudicate il bando del concorso d’idee indetto dall’associazione Movimento 5 stelle Sicilia per valorizzare gli antichi itinerari dell’isola e incentivare il turismo di nicchia, grazie a segnaletiche, brochure, materiale pubblicitario, siti internet e mappatura degli alloggi per i pellegrini nelle vicinanze degli itinerari dei cammini. Ai tre cammini risultati vincitori andranno somme per un totale di quasi 100 mila euro.

I cammini di Sicilia, ricchezza per il territorio

Nel corso della presentazione, presenti i deputati regionali del M5S Stefania Campo (presidente dell’associazione 5 Stelle Sicilia) Valentina Zafarana (prima firmataria del ddl sui Cammini di Sicilia) l’archeologo Angelofabio Attolico e il geologo Maurizio Bombace, oltre a rappresentanti delle tre associazioni cui sono stati aggiudicati i premi: “Trasversale di Sicilia”, “Amici dei cammini francigeni di Sicilia” e “Amici della via dei frati”. “Abbiamo voluto approfondire con le associazioni che si fanno promotori della cura del territorio – dice Valentina Zafarana – e in accordo con loro è venuto fuori un testo accolto in commissione e che attende l’esito dell’area. Il testo regolamenta l’archivio regionale che possa coinvolgere l’assessorato rispetto a queste tematica. Esiste già un fondo per la sponsorizzazione ed è stata introdotta la scheda di valutazione dei cammini del Sud. Così il lavoro delle associazioni può avere effetti omogenei su tutta la Sicilia”.

Il ddl sui cammini di Sicilia

Durante l’incontro di oggi è stato illustrato anche il ddl sui cammini del Movimento 5 Stelle, approvato in commissione Cultura e in attesa di essere approvato in Aula. L’iniziativa è stata finanziata grazie alla restituzione di parte degli stipendi dei deputati regionali del M5S che da quando sono presenti all’Ars hanno restituito alla collettività oltre 6 milioni di euro. “In Sicilia – dice Stefania Campo – ci sono tanti percorsi naturalistici di grande importanza, poco battuti e già individuati. Abbiamo invitato tutte le associazioni a presentare un progetto e abbiamo deciso di premiare i tre progetti principali che attraverso la Sicilia. Un grande volano di sviluppo economico. Abbiamo impegnato 100 mila euro che provengono dalle decurtazioni degli stipendi dei parlamentari 5 stelle all’Ars”.