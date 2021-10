In campo 300 magistrati in 60 partite

Toghe in campo per il VII campionato nazionale magistrati di calcio ad 8 che si disputerà a Palermo dal 28 ottobre all’1 novembre. La manifestazione è stata presentata questa mattina nella sede del Coni a Palermo a cui hanno preso parte l’ex magistrato Raimondo Cerami, il delegato provinciale del Coni Giuseppe Canzone, il rappresentante dell’associazione nazionale magistrati Giulio Corsini e il presidente della corte d’appello di Palermo Matteo Frasca. Ad ospitare la kermesse sportiva organizzata dall’associazione nazionale magistrati gli impianti della Polisportiva Calcio Sicilia in via La Loggia 14.

Squadra da ogni parte d’Italia

Parteciperanno le squadre dei distretti giudiziari di Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Emilia, Marche, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Puglia, Reggio Calabria, Roma, Salerno e Torino. Circa 300 magistrati che si sfideranno in gironi con 60 partite da 50 minuti l’una. “Particolare attenzione in questa VII edizione è stata rivolta all’aspetto sanitario – ha detto Raimondo Cerami –. Chi partecipa al torneo e gli accompagnatori devono avere tutti il green pass. Abbiamo voluto un gruppo di sanitari per eseguire i tamponi in caso di necessità. Nulla è stato lasciato al caso in tempo di pandemia abbiamo considerato ogni aspetto. Nei pressi dei compi di gioco è prevista anche un’ambulanza con personale sanitario e un defibrillatore”.

Si riparte giocando

Per il presidente della corte d’appello un modo gioioso per ricominciare. “Dopo un anno e mezzo di pandemia c’è il bisogno di incontrarsi e rivedersi – ha detto il presidente Matteo Frasca –. L’ultimo torneo è stato giocato nel 2019. Era ora di ricominciare. L’isolamento a cui siamo stati costretti ha accentuato diversi problemi sociali. Grazie allo sport e a iniziative come queste si può riprendere la strada interrotta”.

Il 29 ottobre il concerto della legalità

Dal delegato del Coni è arrivata anche la proposta che la quattro giorni di campionato possa diventare un luogo dove promuovere e incentivare la vaccinazione. “E’ una proposta che porterò avanti – dice l’avvocato Canzone – Nella zona dove si svolge il torneo ci sarà un presidio medico. Vedremo se sarà possibile vaccinare quanti lo vorranno”. Nel corso della manifestazione nazionale ci saranno degli eventi collaterali. Il 29 ottobre al teatro Massimo alle 21 organizzato dall’arma dei carabinieri ci sarà il concerto della Legalità eseguito dalla Fanfara del XII reggimento con la partecipazione speciale di Ficarra e Picone e de I Sanso.