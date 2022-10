Il potenziamento dopo il caso Nord Stream

Dal Canale di Sicilia all’Adriatico, rafforzata la vigilanza della marina militare sui gasdotti dopo il caso Nord Stream. Come ha riferito il capo di Stato maggiore della difesa, l’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, intervistato da Repubblica, è stato deciso di “aumentare subito le misure per la tutela delle reti strategiche per l’interesse nazionale”.

Sommergibili per monitorare punti chiave

Il dispositivo coinvolge tre navi con piccoli sommergibili teleguidati per monitorare i punti chiave delle condotte. Impiegati gli specialisti del Comsubin. Nelle scorse ore, nelle acque di San Foca, nel Leccese, ad esempio, la nave appoggio Anteo è stata impegnata in un’operazione di monitoraggio nel tratto di mare al largo della località San Basilio dove approda il terminale del Tap. La notizia della presenza delle navi è stata confermata dal sindaco di Melendugno, Maurizio Cisternino, e da fonti Tap che ribadiscono “il pieno coordinamento con le autorità e gli operatori. Sono in atto – aggiungono – tutte le misure legate alla gestione del rischio”.

Innalzata ulteriormente la vigilanza anche dall’alto

L’attività di tutela di queste vitali arterie sottomarine – nel Canale di Sicilia ci sono Transmed dalla Tunisia e Greenstream dalla Libia – è stata sempre messa in campo dalla Marina, che ha però ulteriormente innalzato la vigilanza in seguito all’allarme fatto suonare dal danneggiamento di Nord Stream. Intensificata anche la sorveglianza dall’alto con aerei di Marina ed Aeronautica che monitorano la flotta russa, sempre più numerosa nel Mediterraneo.

La questione del gasdotto di Mazara del Vallo

Nel marzo scorso venne sollevata la questione del gasdotto di Mazara del Vallo rimasto senza più una vigilanza militare. Il dibattito finì sul tavolo del ministro dell’Interno. Dopo l’allarme lanciato dal sindaco mazarese Salvatore Quinci, la problematica venne presa di petto dall’oramai ex senatore trapanese Maurizio Santangelo. L’esponente di Palazzo madama aveva deciso di presentare un’interrogazione con cui chiedeva l’immediata riattivazione della vigilanza militare che da qualche tempo non esiste più. Infatti dall’1 ottobre 2021 la società che gestisce il metanodotto ha interrotto il servizio privato di vigilanza armata h24 sostituendolo con un servizio di portierato attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 7,30 alle 18.