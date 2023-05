Lunedì da dimenticare con pesanti disagi per i passeggeri aerei dei voli Pantelleria Palermo e Palermo Pantelleria, che, nella giornata di ieri, lunedì 8 maggio, si sono visti cancellare improvvisamente i voli dalla compagnia aerea Dat.

Le possibili richieste di rimborso

I viaggiatori, secondo quanto analizzato da ItaliaRimborso, potrebbero richiedere la compensazione pecuniaria di 250 euro, prevista dal Regolamento Comunitario 261/2004.

Cosa è successo

Nella fattispecie il volo Pantelleria Palermo DX1822, che doveva partire alle 9:35 è stato annullato. Una cancellazione che ha comportato anche all’annullamento del volo Palermo Pantelleria DX1825, con partenza prevista alle 17:05, nelle medesime condizioni.

I passeggeri dei voli cancellati Dat Pantelleria Palermo e ritorno, per attivare l’assistenza di ItaliaRimborso e quindi procedere con la richiesta di compensazione, senza alcuna spesa, possono farlo attraverso la compilazione del form online presente nell’homepage del sito web italiarimborso.it.

L’ultimo precedente su un volo Ryanair

L’ultimo precedente di voli cancellati o in ritardo è soltanto del 5 maggio scorso quando sono rimasti bloccati dal primo pomeriggio nell’aeroporto di Trieste decine di passeggeri siciliani che avrebbero dovuto già fare rientro a casa.

Aereo con problemi tecnici

Il volo Ryanair da Trieste a Catania era previsto alle 15,50 ma l’aeromobile è ancora fermo sulla pista e secondo alcune informazioni apprese dagli stessi passeggeri sarebbero sorti dei problemi tecnici.

Notizia frammentarie per i passeggeri

I passeggeri lamentavano l’assenza di notizie certe e di informazioni su quando il velivolo potesse ripartire. In tanti, che da Catania avrebbero dovuto raggiungere altre città ed erano allarmati ben coscienti dall’aver perso le coincidenza alcune delle quali proprio con voli diretti alle isole minori ma anche con i mezzi pubblici di trasporti locale.

La testimonianza a caldo

“Si stanno vivendo momenti di tensione, ci sono qui intere famiglie in piena crisi di nervi: molti sanno di avere già perso le coincidenze per Agrigento, Licata e Caltanissetta. Stiamo parlando con gli agenti della Polizia aereoportuale per trovare una soluzione che tarda ad arrivare” aveva raccontato a caldo Manuel Bisceglie, giornalista siracusano tra i passeggeri del volo FR2708.

