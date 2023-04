Cancelleri in Forza Italia, l’ironia di Conte, “Ora è con Schifani, Dell’Utri e Cuffaro… “

Redazione di

22/04/2023

“Chi si è proposto ieri come nostro sindaco per correre a Catania, oggi lo ritroviamo a condividere la visione politica di Schifani, Dell’Utri e Cuffaro. Abbiamo fatto una buona scelta a mantenere ferma la regola dei due mandati. Mi piace oggi non parlare di Cancelleri ma ricordare Fico, Taverna, Crimi e tantissimi altri, che a dispetto della regola dei due mandati sono qui a darci una mano, condividendo principi e valori per cui loro stessi hanno combattuto per anni”. Lo ha detto il leader del M5S Giuseppe Conte, a margine di un’iniziativa della Rete dei numeri pari a Roma.

M5S Sicilia: “Adesione a Fi si commenta da sola”

«A Giancarlo Cancelleri, che finalmente ha trovato un approdo politico, auguriamo buona vita. Giancarlo ha dato molto al Movimento, ma dal M5s ha ricevuto tutto. Se ha ricoperto incarichi prestigiosi, di certo è solo grazie al Movimento 5 stelle. Sarebbe pertanto corretto che non sputasse sul piatto dove ha mangiato e sul movimento che gli ha consentito di uscire dall’anonimato e di fare politica. Sulla sua collocazione finale evitiamo di fare commenti, se il partito che gli ha dato ospitalità, e in cui evidentemente si rispecchia, è il partito di Berlusconi, Dell’Utri e Schifani, la cosa si commenta da sola. E in maniera eloquente». Lo affermano i deputati del M5s all’Ars.

Salvatore Borsellino: “Non venga più in via D’Amelio”

“A Giancarlo Cancelleri ho appena inviato un messaggio: “Non farti più vedere in via D’Amelio, tu, come il tuo presidente Schifani, non siete graditi. E restituisci l’Agenda Rossa, se non la hai già buttata via. Salvatore Borsellino”. Questo il messaggio indirizzato dal fratello di Paolo, all’ex grillino

Intravaia: “Da Cancelleri incoerenza”

“Il cambio di casacca di Giancarlo Cancelleri da ‘apriscatolè ex viceministro grillino a Forza Italia è francamente sconcertante. È vero che soltanto gli sciocchi non cambiano idea, ed è legittimo aderire ad un altro partito, ma questo è un caso di incoerenza conclamata: per i toni irriguardosi con cui si è espresso nei confronti di Berlusconi e dei vertici del partito che ora lo ospita, per l’arroganza e la mancanza di galateo istituzionale con cui si è posto nei confronti del governo Musumeci e della sua coalizione, di cui Forza Italia faceva parte. Più che di parabola politica siamo di fronte alla più elementare forma di incoerenza che contribuisce ad allontanare i cittadini dalle istituzioni”. Con queste parole di deputato di FdI in Sicilia Marco Intravaia ha commentato il passaggio di Giancarlo Cancelleri dal Movimento 5 Stelle a Forza Italia.