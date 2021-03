L'appello di Simone, il marito

Daniela è una giovane mamma di tre bambini e una moglie. A soli 37, a giugno 2020 scopre di avere un’insolita massa al seno. È un raro tumore. Ora il marito avvia una campagna di donazioni per pagare cure e viaggi che dovrà affrontare assieme alla moglie per sconfiggere il male.

Una raro tumore molto aggressivo

Daniela, di Monreale, soffre di un raro sarcoma di Ewing-like ai tessuti molli della mammella. Un tumore maligno, aggressivo. Dopo una fase di chemio, il tumore si è ridotto e serve un intervento chirurgico. “I medici dicono che abbiamo buone possibilità di vincere – dice il marito – ma seguirà un follow up di tre anni fatto d’interventi, visite, cure, viaggi, lacrime e sorrisi”.

Gara di solidarietà per Daniela

A distanza di sole 24 ore dalla creazione della raccolta fondi lanciata sulla piattaforma di crowdfunding “gofundme” é stata già raggiunta una somma di oltre ai 12 mila euro. Già più di 300 le persone hanno voluto donare. Un gesto di grande generosità. Una risposta corale all’appello lanciato da Simone Marchese, il marito di Daniela, la donna di 37 colpita da un grave sarcoma, e che dovrà sottoporsi a tre anni di cure. Simone ha lanciato la richiesta di aiuto tramite Gofundme. Il suo lavoro ha risentito fortemente degli effetti della pandemia. Da solo non riuscirebbe a coprire le spese necessarie per visite, cure, viaggi. Ha stimato che serviranno circa 30 mila euro.

“La raccolta fondi – dice Simone – servirà a garantire tutto ciò che sarà necessario come viaggi presso gli ospedali, cure, assistenza, visite specialistiche e quant’altro, alla risoluzione di questo percorso inaspettato che ha colpito le nostre vite e quelle dei nostri figli di 13, 8 e 6 anni. Nella speranza di ritornare a lavorare o trovare una nuova opportunità professionale per tornare a garantire la sicurezza e il futuro della mia famiglia quanto prima e tornare a sorridere”. Il 23 marzo 2021 è previsto il secondo intervento chirurgico a Milano. “Ringrazio anticipatamente tutti coloro parteciperanno alla donazione tendendo una mano a un padre di famiglia, aiutando Daniela a sconfiggere il cancro e tornare a crescere i propri figli”. Ecco come donare.