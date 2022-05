Domande estratte a sorte per ogni aspirante primo cittadino

Tra le eccellenze enogastronomiche anche uno spazio per conoscere i candidati sindaco di Palermo e metterli a confronto. Così sarà nel corso di “DegustiArte”, kermesse che unisce l’arte alla cultura del vino e del cibo in programma nel prossimo weekend a Villa Filippina a Palermo. Venerdì 13 maggio alle 18 è previsto l’incontro con gli aspiranti sindaci: il format prevede che ogni candidato risponda a due domande estratte a sorte tra quelle che sono state proposte dal pubblico presente.

I candidati

Al momento i candidati in campo che si sfideranno alle urne il prossimo 12 giugno sono Roberto Lagalla, Franco Miceli, Ciro Lomonte, Rita Barbera, Francesca Donato, Fabrizio Ferrandelli, Giuseppe Catalano e Gaetano Cammarata. I primi 6 si sono presentati appena ieri ad un altro dibattito pubblico all’auditorium del “Gonzaga Campus” di via Mattarella (nella foto un momento del dibattito). Hanno dato vita a un interessante dibattito gestito e alimentato dagli studenti, che hanno preparato per i candidati domande e spunti di discussione, dimostrando che le giovani generazioni non sono così distanti dalla politica come spesso si ritiene.

Tra le domande che sono state poste come valorizzare i giovani all’interno della macchina comunale, cosa fare per le periferie, come investire sugli istituti scolastici e sugli impianti sportivi, come avvicinare le nuove generazioni alla politica, combattendo la piaga dell’astensionismo. Regola tassativa: tre minuti a disposizione per ciascuna risposta.

L’evento enogastronomico

DegustiArte si svolgerà da venerdì 13 fino a domenica 15 maggio e la manifestazione sarà dedicata a vino, arte, show cooking, focus su produzioni enogastronomiche ed economia e il racconto di storie imprenditoriali di successo. Nell’iniziativa organizzata da Inkilo non mancheranno degustazioni, musica e incontri. Partner di “DegustiArte” sono: assessorato regionale alle Attività produttive, Confartigianato Palermo, Agci Sicilia, Suolo e Salute, Idimed, Euroform, Einaudi Pareto, Italian Cigar Group, Papaya di Sicilia, Orto Capovolto, Arte Wiva, Atom Inc., Noon, Daniele Pizzimenti Progetto Mobile, Dolomiti Ice, Centro Olimpo, Kia Astercar.