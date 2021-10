L’alfiere del Telimar conquista il tricolore nel canoino senior femminile

Successo a Ravenna per la portacolori del Telimar che vince nel canoino senior femminile

Il club dell’Addaura al secondo posto nel doppio canoe senior maschile con Durante e Gaetani Liseo

Convocazione in azzurro per Gaetani Liseo

Elena Armeli, portacolori del Telimar, conquista il titolo italiano nel canoino senior femminile ai campionati tricolori di canottaggio che si sono disputati a Ravenna e che hanno visto oltre 800 partecipanti sulle acque della Standiana, tra Senior, Junior, Ragazzi e Master, con 349 equipaggi provenienti da 65 società.

Un distacco di oltre 5 secondi

Elena Armeli rifilando un distacco di oltre 5 secondi si prende, così, la rivincita nei confronti di Gaia Colasante, che era arrivata prima sul lago di Candia.

Telimar sfiora titolo nel doppio canoe senior uomini

Il club dell’Addaura, oltre alla vittoria di Elena Armeli, sfiora il titolo con il doppio canoe senior maschile di Alessandro Durante ed Emanuele Gaetani Liseo, arrivati a soli 36 millesimi dal Saturnia.

Il bilancio tra i master

Piazzamenti d’onore invece nel settore master, con i secondi posti nel canoino di Lorenzo Messeri, il quattro yole di Giorgio Giliberti, Agostino De Stefani e Massimiliano Faraci in equipaggio misto con Luca Dell’Elice (Lazio) e al timone Guido Berti (Timavo), il doppio canoe di Francesco Galante e Leonardo Bellini e l’otto yole master di Leonardo Bellini, Agostino De Stefani, Francesco Galante, Massimiliano Faraci, Mauro Messina, Giorgio Giliberti, Massimo Montalti e Leonardo Vasile, timoniere Guido Berti (Timavo), al secondo posto per soli 6 decimi.

Soddisfazioni dal settore giovanile

Grande soddisfazione anche per il settore giovanile guidato dal direttore tecnico Marco Costantini: dopo aver conquistato la qualificazione alla Finale A con il sesto tempo, infatti quinto posto per il gig a quattro ragazzi di Giorgio Guccione, Luca Molina, Nicolò Caltabellotta, Andrea Schillaci insieme a Jorge Carlo Riccardi (Irno), due dei quali al primo anno tra i Ragazzi, mentre gli altri due sono solo al secondo anno.

Convocazione in azzurro per Gaetano Liseo

Per chiudere in bellezza il fine settimana, arriva anche la convocazione per Emanuele Gaetani Liseo al secondo raduno Nazionale, che inizierà a Sabaudia martedì e che è solo il preludio ai raduni che serviranno al direttore tecnico Francesco Cattaneo per mettere in atto il ricambio generazionale della squadra azzurra in prospettiva dei Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Bilancio positivo

Bilancio più che positivo per il direttore Tecnico del Telimar Marco Costantini: “Ottima gara e altro tassello importante nella crescita di Elena, la gara di oggi. Grandissima prestazione anche per Emanuele e Alessandro – sottolinea – che hanno gareggiato in acqua 8 con condizioni proibitive di lago rispetto a chi stava al centro. I Ragazzi, invece – aggiunge – hanno conquistato e soprattutto disputato una finale A coraggiosissima: gare come queste servono per il loro bagaglio di esperienze, che li porterà davvero lontano se continueranno a lavorare come hanno fatto finora”.

Elena Armeli e Alessandro Durante inizieranno subito la preparazione in vista del 21 novembre, quando disputeranno i campionati di fondo a San Giorgio di Nogaro.