Canottaggio, all’Idroscalo di Milano 8 ori, 5 argenti e 5 bronzi

Bottino importante per la Canottieri Telimar che al Festival dei Giovani Gian Antonio Romanini conquista diciotto medaglie. Otto ori, cinque argenti ed altrettanti bronzi vinti all’Idroscalo di Milano lo scorso fine settimana nella prestigiosa kermesse riservata agli Under 14.

I podi degli alfieri della Canottieri Telimar

Nelle gare di venerdì, vittoria per Pietro Cascio e Lorenzo Fundarò nelle rispettive serie del singolo Cadetti, per Ester Cappellani nel singolo 7,20 Cadetti. Argento per Caterina Piredda nel singolo 7,20 Cadetti. Bronzo per Giorgio De Lorenzo e Alessio Mandalà insieme a Francesco Scaglione (CN Messina) e Samuel Napoli (CRV Italia) nel quattro di coppia Allievi C, per Elsa La Marca nel singolo 7,20 Allievi B2, per Francesca Carapezza, Chrystal Riminella, Paola Bonavia insieme ad Ester Napoli (CRV Italia) nel quattro di coppia Allievi B1.

Sabato, invece, oro per Carla Molfettini nel singolo Allievi C e Pietro Cascio e Lorenzo Fundarò nel doppio Cadetti. Argento, oltre che per Elsa La Marca e Francesca Carapezza nel doppio Allievi B2. Bronzo per Alessio Mandalà e Giorgio De Lorenzo nelle rispettive serie del singolo 7,20 Allievi C.

Nelle gare disputate domenica, infine, vittoria nelle rispettive finali per Lorenzo Fundarò e Pietro Cascio nel singolo 7,20 Cadetti e per Francesca Carapezza nel singolo 7,20 Allievi B1. Piazza d’onore, invece, per Caterina Piredda nel singolo Cadetti, per Giorgio De Lorenzo e Alessio Mandalà nel Doppio Allievi C e per Enrico La Rosa nel singolo 7,20 Allievi A.

I numeri della kermesse

La massima manifestazione del canottaggio Under 14 italiano nonché la più partecipata dell’intero panorama remiero nazionale, che ha visto la presenza di 2.183 tra Allievi e Cadetti in rappresentanza di 137 società da tutta Italia, è stata un banco di prova fondamentale per il Club dell’Addaura. Il team del presidente Giliberti, infatti, pur con una compagine numericamente inferiore, ha conquistato lo stesso numero di ori della Canottieri Peloro, che nel medagliere è davanti per un argento e un bronzo in più.

Pietro Cascio in Nazionale Under 15

Tra i frutti raccolti in questa stagione dal Telimar, c’è anche la soddisfazione di aver portato Pietro Cascio in Nazionale per il training camp dedicato agli atleti Under 15 che si svolgerà in Francia dal 20 al 28 agosto.

Al termine del percorso selettivo, durante il quale sono state valutate sia le prove fisiche che il curriculum scolastico di ogni atleta, Pietro Cascio è stato inserito nella lista di sedici canottieri, otto ragazze e otto ragazzi che si ritroveranno insieme ad atleti di Gran Bretagna, Repubblica Ceca, Serbia e Ungheria per allenarsi e vivere il “Let’s Row towards Olympics” con l’obiettivo di raggiungere la condivisione culturale, sociale e sportiva tra tutti i canottieri nati nel 2008. Il clou della permanenza in Francia saranno le regate finali a Vaires, sede delle regate olimpiche di Parigi 2024.

I giovani della Canottieri Telimar riposano, prossimo appuntamento il 25 settembre

Per il resto dei più giovani atleti della Canottieri Telimar, adesso, invece, è tempo di riposo. La preparazione riprenderà a fine estate, per arrivare pronti all’appuntamento del 25 settembre con la quarta regata regionale.