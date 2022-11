Programmato un intervento su un giunto di dilatazione

In via di apertura un cantiere notturno sulla A29 Palermo Mazara del Vallo. Programmati lavori lungo l’asse in territorio Palermitano, allo svincolo all’altezza di via Belgio, dove si dovrà intervenire per una messa in sicurezza.

L’intervento programmato, quando e a che ora

Nella notte tra mercoledì 16 e giovedì 17 novembre sarà necessario effettuare un intervento di sostituzione di un giunto di dilatazione, posizionato al km 4,500 dell’autostrada A29 raccordo bis “per Via Belgio”, in direzione Palermo. Per effetto di tali interventi, limitatamente alla fascia oraria compresa tra le ore 21 e le ore 7 del mattino successivo, saranno chiuse le corsie al traffico di emergenza e marcia, con transito consentito sulla sola corsia di sorpasso.

Altri lavori sullo stesso asse

Nei mesi scorsi sempre sulla A29 furono effettuati dei lavori di pavimentazione del manto stradale con limitazioni al traffico all’altezza dello svincolo di Carini. La rampa di uscita per i veicoli provenienti da Palermo venne chiusa. Il provvedimento si era reso necessario per procedere ad un urgente intervento di pavimentazione in seguito allo sversamento di combustibile da parte di un mezzo in transito. In quell’occasione per sette ore la zona è stata interdetta al traffico. Durante la chiusura i veicoli provenienti da Palermo e con massa eccedente le 7,5 tonnellate hanno dovuto in alternativa utilizzare lo svincolo di Villagrazia di Carini, mentre i mezzi con massa complessiva inferiore alle 7,5 tonnellate hanno avuto accesso anche allo svincolo di Capaci.

I lavori recenti sui viadotti

Tanti sono stati negli ultimi tempi gli interventi di ripristino dei giunti di dilatazione sui viadotti proprio lungo la A29 Palermo-Mazara del Vallo e anche sulla A29dir Alcamo-Trapani. In A29, sono stati completati gli interventi in entrambe le direzioni sui viadotti “Fiumefreddo I”, “Fiumefreddo II”, “Fiumefreddo III”, “Fiumefreddo IV”, “Galviano”, “Coriolano”, “Cavaseno”, “Bosco d’Alcamo”, “Molinello”, “Fabrizio”, “Lombardo”, “Canalotto”, “Carrozza”. La sostituzione dei giunti venne ultimata anche sulla carreggiata in direzione Palermo del viadotto “Sant’Agostino” e “Delia”.