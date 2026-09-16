Cantieri e svincolo stradali e autostradali chiusi in Sicilia, da Paternò a Lentini passando per l’autostrada A19 Palermo Catania

Manlio Viola di

16/09/2026

Lavori notturni in galleria, svincolo interdetti per due settimane e incidenti che danneggiano gravemente le gallerie. La mappa dei lavori e delle strade chiuse in Sicilia in questi giorni viaggia dal catanese al siracusano ma non risparmia la A 19 in territorio di enna bloccando la circolazione dell’importante arteria fra Palermo e Catania per quasi una intera giornata.

Due settimane di chiusura da oggi per lo svincolo di Paternò

Per consentire l’esecuzione dei lavori di prolungamento della rete ferroviaria, dalle ore 12:00 di mercoledì 16 settembre alle ore 18:00 di mercoledì 30 settembre 2026 saranno chiuse al traffico le rampe di ingresso e di uscita dello svincolo situato al km 17,000 della strada statale 121 “Catanese”, in direzione Catania–Palermo.

Si tratta delle rampe che collegano Paternò alla strada statale in direzione Palermo.

Il provvedimento interesserà tutti gli utenti e si rende necessario per consentire lo svolgimento delle lavorazioni in condizioni di sicurezza, tenuto conto delle caratteristiche della strada e dei flussi di traffico presenti.

Chiusure notturne dell’autostrada Catania – Siracusa

Per consentire gli interventi di ammodernamento del sistema di ventilazione delle gallerie dell’autostrada Catania–Siracusa, sono previste, inoltre, chiusure notturne al traffico, articolate in due fasi, che interesseranno anche le rampe dello svincolo di Lentini.

Fino al 18 settembre 2026, nella fascia oraria compresa tra le 22:00 e le 6:00 del giorno successivo, sarà chiusa la carreggiata in direzione Catania, tra lo svincolo di Augusta e lo svincolo Zona Industriale Catania, dal km 25,142 al km 0,100. La limitazione comprenderà le rampe dello svincolo di Lentini in direzione Catania.

Dal 21 al 24 settembre 2026, con il medesimo orario, sarà chiusa la carreggiata in direzione Siracusa, tra lo svincolo Zona Industriale Nord e lo svincolo di Augusta, dal km 0,000 al km 25,142, comprese le rampe dello svincolo di Lentini in direzione Siracusa. Le chiusure non saranno in vigore nei giorni festivi e prefestivi.

L’esecuzione dei lavori in orario notturno consentirà di contenere i disagi alla circolazione nelle fasce di maggiore traffico. I percorsi saranno indicati sul posto mediante apposita segnaletica.

Camion danneggia galleria San Nicola, traffico riaperto solo alle 21,30 lungo la Palermo Catania

E’ strato riaperto, invece, solo alle 21,30 di ieri sera il traffico lungo l’autostrada Palermo Catania nel tratto centrale chiuso dopo che un incidente occorso ad un mezzo pesante aveva gravemente danneggiato le infrastrutture della galleria San Nicola in territorio di Enna.

Ingenti i danni causati dall’impatto del mezzo pesante, che ha interessato gli impianti di illuminazione e alcuni elementi strutturali della galleria. E’ stato necessario un massiccio intervento da parte del personale Anas che ha lavorato in emergenza alle operazioni di riparazione e messa in sicurezza.

Per tutto il pomeriggio di ieri il traffico è stato deviato lungo un percorso alternativo attraverso le strade statali 640, 626 e 117/bis con consistenti disagi per la circolazione