L'allarme dall'ottava Circoscrizione

Devi fare la carta d’identità elettronica ma non puoi prenotare perché non possiedi lo spid o magari la devi richiedere proprio perché non dotato di spid. O hai bisogno di un documento anagrafico ma il tuo lavoro non ti permette di allontanarti al mattino. Se devi accedere ai servizi anagrafici di palermo nel pomeriggio a Palermo può essere un problema. Continuano, infatti, i disagi segnalati all’interno delle postazioni decentrate del capoluogo siciliano. L’ultimo capitolo di una lunga serie di disservizi riguarda la postazione decentrata di via Fileti, in VIII Circoscrizione. Luogo nel quale, nella giornata di mercoledì, l’utenza in coda ha potuto contare soltanto su uno sportello a disposizione per smaltire le pratiche. Ciò a causa del fatto che uno dei due impiegati disponibili per l’orario pomeridiano ha dovuto prendersi un giorno di ferie, lasciando l’altro da solo a fare i conti con gli utenti in coda.

I disagi vissuti in via Fileti

Un vero problema in un’area della città che interessa circa 130.000 abitanti e dalla quale più volte sono arrivati appelli per potenziare un servizio al momento scadente. Fatto raccontato dal presidente dell’ottava Circoscrizione Marcello Longo, presente mercoledì pomeriggio in via Fileti per documentare i disagi vissuti dai dipendenti e dall’utenza. “I servizi non sono garantiti a sufficienza – ha sottolineato Longo -. Il mercoledì è l’unica giornata in cui la postazione decentrata rimane aperta durante le ore pomeridiane. Nell’ultimo turno c’era solo un operatore a disposizione. L’altro era in ferie. Per una Circoscrizione da 130.000 abitanti avere un solo sportello non è sostenibile”.

“Serve potenziamento del personale degli uffici anagrafici”

Problemi registrati anche in altre aree della città, con l’aggravante però che l’ottava circoscrizione è priva anche di altri meccanismi d’implementazione dei servizi anagrafici. “La postazione decentrata di via Fileti non gode neanche delle aperture straordinarie pomeridiane, per cui chi per motivi di lavoro o di studio non può venire di mattina, ha a disposizione soltanto il mercoledì”. Un problema segnalato più volte agli uffici dell’assessorato al Personale e ai Servizi Anagrafici. “Ho messo per iscritto diverse volte delle richieste di potenziamento del personale sui turni pomeridiani, proprio per evitare disservizi. Ad oggi non c’è stato riscontro positivo. Aspettiamo l’implementazione del personale da parte dell’assessore competente (Personale e Anagrafe) e della relativa dirigente“.