Non accenna a placarsi il caos elezioni in Sicilia. Sono i due capoluoghi, Palermo e Messina, denunciare la peggiore disorganizzazione e a dare vita a contestazioni su contestazioni e possibili ricorsi che rischiano di piovere nelle prossime settimane e nei prossimi mesi

14mila voti annullati a Palermo

A Palermo, la città dei 174 presidenti di seggio rinunciatari e delle 39 sezioni che hanno aperto solo praticamente a ora di pranzo, sale la tensione sui voti voti annullati. Sono ben 14mila le espressioni di voto considerate nulle. una cifra assolutamente anomala che sfiora il 7% dei votanti.

Contestazioni ai seggi

E io voti annullati sarebbero stati molti di più se non ci fossero state contestazioni ai seggi da parte dei rappresentati di lista. Sono stati in particolare i rappresentanti delle liste a sostegno di Franco Miceli e di Fabrizio Ferrandelli a far riconoscere numerosi voti annullati da presidenti inesperti sol perché disgiunti.

I Presidenti sostituiti privi di esperienza

Sembra, infatti, che fra i 174 presidenti sostituti che hanno preso il posto di coloro i quali non si sono presentati, molti fossero estremamente inesperti. Numerosi i casi in cui siano stati nominati presidenti scrutatori che ne avessero i requisiti e dunque si siano trovati a svolgere il doppio ruolo.

Annullati voti validi perché disgiunti

In questa situazione sarebbero stati annullati migliaia di voti disgiunti. la legge, infatti, prevede che l’elettore possa votare per un candidato sindaco e per una lista ad esso non collegata esprimendo anche la preferenza per i proprio candidati al consiglio in quella lista. Ma molti presidenti sostituti sembra non ne fossero a conoscenza e abbiano annullato queste schede, in realtà valide.

A Messina 74 sezioni ballerine

A Messina, invece, si registrerebbero errori di trascrizione in 74 sezioni dove i dati riportati nelle relazioni riassuntive non corrisponderebbero alle schede. Dopo 56 ore dall’inizio degli scrutini, cominciati lunedì alle 14, così,non sono ancora noti i risultati definitivi. Dopo un blocco durato 24 ore nel pomeriggio di ieri sono ricominciati ad arrivare i dati di alcune sezioni: il conteggio finora riguarda 224 sezioni su 253. In 73 sezioni i conti tra votanti e voti non tornavano. Sono stati convocati i presidenti di seggio che ricontrollano i conti che hanno effettuato durante la lunga maratona elettorale. Conti dia quali dipenderà l’assegnazione del premio di maggioranza alle liste e dunque la composizione del consiglio comunale