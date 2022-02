problemi alla linea nel capoluogo

La connessione internet di Vodafone a Palermo non funziona. Tanti utenti hanno segnalato la difficoltà di navigare su internet sia con lo smartphone che con il computer. Non funziona la connessione dati e la fibra ottica.

Giornate di disagi per gli utenti online

Nel Capoluogo siciliano da giorni ci sono grossi problemi. È una situazione diffusa in diverse zone della città.

Call center in tilt

Incandescenti i call center dei centri Vodafone, che sanno ricevendo centinaia richieste di assistenza o di semplici informazioni. Dalla società arriva il messaggio che il disservizio è stato preso in carico, ma poi più nulla.

Problemi ancora non risolti

Da giorni si è in attesa di una chiamata dal tecnico che non arriva. I disagi sono per le rete business che per quelle dei privati. Al momento non ci sono buone notizie e pare che i problemi siano ancora presenti, in corso di ripristino.

Segnalazioni di down

Nelle ultime ora il sito Downdetector sta registrando numerose segnalazioni che si concentrano nelle città più grandi dello Stivale. E in particolare, tra le posizioni più segnalate: Roma, Milano, Bologna, Napoli, Palermo, Torino, Bari, Firenze e Padova.