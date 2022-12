Negli ultimi giorni un assessore è stato licenziato e l’altro si è dimesso

Il sindaco di Capaci Pietro Puccio prova ad uscire dalla crisi politica e nomina un primo assessore. Questa mattina al palazzo di città è stato investito della carica amministrativa Francesco Paolo Di Lorenzo, quarantenne, agente immobiliare, laureato in giurisprudenza ed abilitato all’esercizio della professione forense. E’ questa la prima risposta del sindaco che in questo periodo natalizio è state alle prese con forti contrasti interni con parte della sua coalizione. Resta ancora un altro assessore da nominare per completare il plenum.

Una famiglia dalla chiara impronta politica

Di Lorenzo questa mattina stessa ha prestato giuramento ed ha partecipato alla sua prima riunione di giunta. Una nomina dell’assessore quindi subito effettiva. “Il neo assessore – afferma Puccio – appartiene ad una delle famiglie storiche del nostro Comune, che ha la politica nel proprio Dna. Nel tempo questa famiglia ha espresso già un nonno ed uno zio sindaco. Ha attuale anche una cugina medico, la dottoressa Sara Di Lorenzo, che attualmente ricopre il ruolo di consigliere comunale di maggioranza. Al neo assessore vanno gli auguri di tutto il gruppo di maggioranza per un proficuo ed efficace lavoro. Siamo certi che saprà dare il suo contributo all’azione politica ed all’attività amministrativa della nostra compagine”.

Il trambusto politico alla vigilia di Natale

Due gli assessori che in pochi giorni hanno lasciato, per motivi diversi, l’esecutivo. Prima Letizia Guercio, licenziata dal primo cittadino perché era venuto meno “il rapporto di fiducia”. Pochi giorni dopo si è invece dimesso dalla carica Giuseppe Virga, il quale ha accusato il sindaco in poche parole di voler fare il padre padrone. La Guercio comunque è rimasta in carica come consigliere comunale ed ha già annunciato l’addio al gruppo di maggioranza, passato da 11 a 10 componenti. L’opposizione a questo punto è salita da 5 a 6 esponenti.

Altri addii?

Intanto si dice che ci sarebbero altri malumori all’interno della coalizione. Virga oltretutto era espressione del gruppo “Capaci nel cuore” che conta 5 consiglieri. Puccio però assicura che non accadrà nulla. “Ho parlato con tutti i componenti del gruppo – rivela – e nessuno mi ha manifestato l’intenzione di andare via, anzi sono sbalorditi e sconcertati dai comportamenti di Virga. Lo sono onestamente anche io, ha dimostrato di fregarsene degli interessi del paese per tutelare soltanto i suoi”.