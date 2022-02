Scoperti a lasciare sacchi di spazzatura fuori orario

Gli sporcaccioni avranno vita dura a Capaci, nel palermitano. E i primi segnali sono arrivati nello scorso fine settimana dove sono partite le prime salate multe nei confronti di chi ha abbandonato i rifiuti in strada oltretutto al di fuori dell’orario consentito, sulla base del regolamento vigente sul servizio di raccolta dell’immondizia. Ditta che gestisce la raccolta e polizia municipale hanno dato vita ad una serie di controlli ieri mattina e hanno avvistato sacchetti sparsi per strada.

Le verifiche

Ad essere stati ispezionati i sacchetti alla ricerca di prove documentali che potessero in qualche modo ricondurre all’autore dell’abbandono. In due casi i caschi bianchi sono riusciti a risalire allo sporcaccione che adesso la pagherà cara per questo atteggiamento fuori le regole.

Il sindaco: “La lotta non si ferma”

“Il buongiorno si vede dal mattino – commenta il sindaco Pietro Puccio -. Grazie alla presenza costante e continua dei nostri vigili e dei nostri operatori ecologici, stamane due inqualificabili cittadini sono stati scoperti ad abbandonare fuori luogo e fuori orario i rifiuti. Uno residente a Capaci si vedrà recapitare una multa di 150 euro, l’altro non residente a Capaci riceverà un’ammenda di 600 euro. La lotta contro gli abbandoni nel nostro territorio non si ferma, anzi va avanti come e più di prima”.

Nella vicina Carini

Nella vicina Carini i problemi dell’abbandono rifiuti si fanno sentire con maggior incisività, tanto da costringere il sindaco Giovì Monteleone ad adottare in questi giorni una nuova ordinanza. Anzitutto sono stati effettuati nuovi controlli a Carini, in centro e nelle periferie, per contrastare l’abbandono dei rifiuti. Un’attività che ha finito per far sviluppare collateralmente diverse altre verifiche che potrebbero mettere in luce un mondo del sommerso non indifferente nel territorio carinese. Gli agenti della polizia municipale, le guardie ambientali e il personale della Senesi, la ditta che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti, sta conducendo un’intensa attività di bonifica dei rifiuti. Si tratta dell’ennesimo blitz di questo genere e ogni volta un’irregolarità diffusa. Il Comune si sta attrezzando con l’incremento della videosorveglianza e l’utilizzo di telecamere mobili, con l’attività di controllo della regolarità dei contratti di affitto, con le multe e le sanzioni. Emanata un’ordinanza dal sindaco Giovì Monteleone con cui si vieta il conferimento dei rifiuti nei sacchi neri e di polietilene.