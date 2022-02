Intervento di vigili del fuoco, carabinieri e polizia municipale

Allarme fuga di gas in piazza Cardinale Ruffini a Capaci nel Palermitano dove alcuni giorni fa alcuni operai avevano eseguito dei lavori. Un immobile è stato evacuato con dieci famiglie, circa 35 persone.

Stanno intervenendo i vigili del fuoco, carabinieri e polizia municipale. L’area è stata transennata e il traffico bloccato. Stanno intervenendo gli operai per mettere in sicurezza l’aria ed eseguendo la riparazione nella condotta del gas.

Pochi giorni fa tragedia sfiorata al quartiere Noce di Palermo

Tragedia sfiorata, pochi giorni fa, in un’abitazione in via Andrea Morosini a Palermo. Un uomo aveva dimenticato un fornello in cucina aperto. Il gas aveva saturato l’intero appartamento. L’intervento dei vigili del fuoco ha scongiurata la violenta deflagrazione.

“E’ stato un attimo – racconta uno dei soccorritore – I vicini ci hanno chiamati perché sentivano un fortissimo odore di gas. In effetti nell’appartamento a piano terra usciva il classico odore acre del combustibile. Abbiamo aperto la porta. Per fortuna l’uomo che viveva all’interno era sordo. Se avesse sentito l’apertura della porta e per paura avrebbe acceso la luce saremmo saltati tutti in area. E’ stato un intervento che è finito nel migliore dei modi. Ma bastava un non nulla per provocare vittime”.

Un intervento molto delicato affrontato dalle squadre di soccorso con professionalità e con grande coraggio. L’uomo in crisi respiratoria è stato affidato ai sanitari del 118 che lo hanno trasportato all’ospedale Civico. Dopo le prime cure i medici hanno sciolto la prognosi.

Paura a fine gennaio a Ragusa

Un forte odore gas ha invaso lo scorso fine gennaio gran parte della città di Ragusa. Ed è stata subito paura per molti residenti che hanno avvertito la potenziale minaccia.

Tantissime le segnalazioni giunte al centralino dei vigili del fuoco. Alla fine ci si è resi conto il problema era dovuto ad una tubazione del gas che era stato danneggiato nel corso di alcuni lavori di scavo. Per l’esattezza la fuoriuscita di metano è stata individuata in via ingegnere Migliorisi, alle spalle dell’ospedale civile. Sul posto i vigili del fuoco e la ditta di manutenzione della rete metano. L’odore di gas è stato avvertito in gran parte della città.