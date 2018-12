L'evento

Martedì primo gennaio alle 11.30 inizio d’anno in musica con tutte le formazioni Kids del Teatro: Coro di voci bianche e Cantoria del Teatro Massimo e Massimo Kids Orchestra saranno diretti da Michele De Luca, Maestro del Coro sarà Salvatore Punturo. È un secondo appuntamento di Capodanno che si aggiunge al tradizionale concerto pomeridiano di Coro e Orchestra che per il 2019 è già sold out e sarà diretto da Valentin Uryupin.

Coro di voci bianche, Cantoria e Massimo Kids Orchestra proporranno un viaggio musicale intorno al mondo: partenza dalla Francia con il Bolero di Maurice Ravel, Il cigno di Saint-Saëns con Christian Barraco solista al violoncello e la Carmen Fantasy con i temi dell’opera di Bizet. Dalla Francia si attraversa l’Atlantico per una tappa negli Stati Uniti, con due canti Gospel e un brano dalla colonna sonora di Vangelis per il film 1492 “The Conquest of Paradise” di Ridley Scott. Ritorno in Europa con il Regno Unito, con canti tradizionali ma anche una delle marce da Pomp and Circumstance di Elgar e Adiemus di Karl Jenkins. L’Italia è rappresentata dalle musiche di Ennio Morricone e l’area tedesca-austro-ungarica dalla prima delle Danze ungheresi di Brahms e dalla polka francese Feuerfest! di Josef Strauss. In conclusione l’Africa, con l’African Symphony di Van McCoy.