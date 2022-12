Doppio appuntamento per il concerto di Capodanno al Teatro Massimo di Palermo

Anche a Palermo è ormai tradizione festeggiare in musica il nuovo anno e l’appuntamento al Teatro Massimo è talmente atteso che i biglietti del concerto dell’1 gennaio alle 18:00 sono andati esauriti in poche ore. Tanto che il sovrintendente e direttore artistico Marco Betta ha aggiunto una replica per San Silvestro, sabato 31 dicembre, a poche ore dal brindisi di mezzanotte, e un altro l’1 gennaio, che vede protagoniste le formazioni giovanili del Teatro: la Cantoria, il Coro di Voci bianche e la Massimo Kids Orchestra.

Il concerto “Danublio blu” diretto da Rachlin

Ma andiamo per ordine. Il M° Julian Rachlin, direttore e solista al violino, dirigerà il 31 dicembre alle 17:30 e l’1 gennaio alle 18:00, il concerto dal titolo “Danubio blu” con l’Orchestra e il Coro del Teatro e un programma dal sapore viennese e valzer che restituiscono l’atmosfera da sogno della capitale asburgica. Si inizia con la Polonaise dal terzo atto dell’Evgenij Onegin di Pëtr Il’ič Čaikovskij, e si chiude sulle note festose e augurali del bellissimo Danubio blu di Johann Strauss figlio e la Marcia di Radetzky, scandita dal pubblico e dalla pioggia di festoni bianchi che avvolgeranno la Sala Grande: un colpo d’occhio che vuole essere un bel viatico propiziatorio per il nuovo anno.

Le formazioni giovanili

Tra i due concerti diretti dal M° Rachlin, sempre l’1 gennaio ma alle 11:00, saranno le formazioni giovanili, sempre più protagoniste delle attività del Teatro, a inaugurare in musica il 2023: la Cantoria e il Coro di Voci bianche (preparati dai Maestri del Coro, Salvatore Punturo e Giuseppe Ricotta) e la Massimo Kids Orchestra, diretta dal M° Michele De Luca.

La Massimo Kids Orchestra

Formata da 110 adolescenti tra gli otto e i quindici anni, la Massimo Kids Orchestra presenta un programma di brani dal titolo Let the games begin, Piccoli musicisti per il Pianeta, che ha come tema principale il rispetto dell’ambiente ed è accompagnato da video originali realizzati dal videomaker Claudio Antonio Di Domenico.

Il concerto delle 18 in diretta streaming sulla webtv del Teatro Massimo

Il concerto dell’1 gennaio alle 18:00 sarà trasmesso in diretta streaming sulla WebTv del Teatro diretta da Gery Palazzotto con la regia di Antonio Di Giovanni e l’editing di Davide Vallone.

Il corpo di ballo del Teatro Massimo a Venezia

Sempre in diretta, ma dal Teatro La Fenice di Venezia, l’1 gennaio alle 12:20 su Rai 1, sarà impegnato anche il Corpo di Ballo del Teatro Massimo. Danzerà, con le coreografie di Davide Bombana e la partecipazione straordinaria dell’étoile Jacopo Tissi, per il tradizionale Concerto di Capodanno del Teatro La Fenice con l’Orchestra e il Coro diretti dal M° Daniel Harding. Arie, duetti e passi corali sono interpretati dal soprano Federica Lombardi, dal tenore Freddie De Tommaso e dal Coro del Teatro La Fenice. Maestro del coro Alfonso Caiani. Regia televisiva di Fabrizio Guttuso Alaimo.