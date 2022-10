Il bene culturale di Palermo è nel circuito di Volagratis.com

Il Teatro Massimo di Palermo fra i dieci più belli al mondo. Tanto da essere entrato nel tour esclusivo dei 10 teatri indicati da Volagratis.com che propone un viaggio in 10 teatri d’opera, tra i più importanti e famosi al mondo. E’ così che vengono definiti dalla famosa piattaforma on line di livello internazionale, che per l’appunto inserisce nel suo tour anche Palermo e il Teatro Massimo.

Il perché del pacchetto

Ascoltare l’aria di un’opera lirica significa accedere, almeno con i sensi, ad un altro mondo, una nuova dimensione. Per questo in occasione del World Opera Day, che si celebra il 25 ottobre in concomitanza del compleanno di Georges Bizet e Johann Strauss II, Volagratis.com propone un viaggio in 10 teatri d’opera. “Dai palchetti del Teatro alla Scala di Milano fino alle vele di Sydney – si legge -, passando per la Sala dall’acustica unica del Massimo di Palermo e per il lago dell’Opéra Garnier di Parigi che ha fatto da sfondo alle vicende del Fantasma dell’opera: pronti ad andare in scena tra leggende, curiosità e musica”.

Ecco la descrizione del Teatro Massimo

Volagratis ha così recensito il Teatro Massimo di Palermo: “Considerato come l’edificio teatrale più grande d’Italia, il Teatro Massimo di Palermo è diventato simbolo per eccellenza del capoluogo siculo. Inaugurato nel 1897, durante la Seconda Guerra Mondiale, fu annoverato nella lista d’ordine dei monumenti da tenere fuori dai bombardamenti. Curiosa, inoltre, è l’acustica della Sala Pompeiana, costruita seguendo le proporzionalità legate al numero 7 – come le note, le corde della lira, i giorni della settimana, i vizi capitali e le virtù cristiane. Ponendosi al centro della sala, infatti, si ha l’impressione che la propria voce sia amplificata, ma in realtà chi si trova ai margini della stanza percepisce solo un suono distorto. Luogo perfetto per confessare i segreti”.

Chi è Volagratis

Volagratis.com fa parte di lastminute.com group, leader europeo nel settore dei viaggi online e del tempo libero. Il gruppo si propone come smart travel provider, sfruttando le innovazioni tecnologiche al fine di semplificare la vita dei viaggiatori. Grazie al suo portafoglio di brand come lastminute.com, Bravofly, Rumbo, Volagratis e Jetcost, i clienti possono cercare, prenotare voli, hotel, vacanze, brevi soggiorni, crociere, noleggi auto e scegliere numerosi altri prodotti e servizi legati ai viaggi e al tempo libero. Volagratis è nato nel 2004 come primo motore di ricerca per i voli low cost sul mercato italiano.