ordigni fatti brillare dagli artificieri

I carabinieri di Palazzolo Acreide, nel Siracusano, dopo una segnalazione da parte di un passante, hanno rinvenuto in contrada Fontana Murata undici bombe a mano della Seconda Guerra Mondiale. Gli ordigni erano in pessimo stato di conservazione: dopo aver interdetto e posto in sicurezza la zona, i manufatti sono stati fatti brillare da personale specializzato del Nucleo artificieri del comando provinciale dei carabinieri di Catania.