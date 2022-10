Dati su presenze e incassi a livelli pre-Covid

Un Nabucco al da record al Teatro Massimo di Palermo. Sia per numero di presenze che per incassi. Era dai tempi pre-Covid, infatti, che non si vedeva una partecipazione e un successo di pubblico tali.

Oltre 9mila presenze

Le sette recite di Nabucco più due prove generali aperte hanno fatto registrare 9.218 presenze (una media di 1.024 presenze a recita) e un incasso complessivo lordo di 476.235,09 euro. L’incasso più alto mai registrato per una produzione dal 2018.

Il sovrintendente Betta ringrazia il pubblico del Teatro Massimo

“Grazie al nostro pubblico – dice Marco Betta, sovrintendente e direttore artistico della Fondazione – che ancora una volta rinnova la fiducia al Teatro della città. Con questi dati entusiasmanti chiudiamo la stagione 2022 e apriamo la campagna abbonamenti alla stagione di opere, balletti e concerti 2022-2023 che si annuncia ricca di eventi da non perdere, a cominciare dall’opera inaugurale dell’8 e 9 novembre, “Kaiserrequiem”, nuova creazione del direttore musicale Omer Meir Wellber e del regista Marco Gandini che unisce Der Kaiser von Atlantis, di Viktor Ullman alla Messa da Requiem di Wolfgang Amadeus Mozart, che impegnerà l’Orchestra, il Coro e il Corpo di ballo del Teatro”.

Il Nabucco al Massimo

Nuovo allestimento del Teatro Massimo con il Teatro Regio di Torino, Nabucco, era assente dal palcoscenico di Piazza Verdi dal 2013. A dirigerlo, sul podio dell’Orchestra e del Coro, il Maestro Francesco Lanzillotta mentre Andrea Cigni ha firmato la regia, e Salvatore Punturo ha diretto il Coro. A interpretare Nabucco nei ruoli principali i baritoni Roman Burdenko e Alberto Gazale, mentre Abigaille era interpretata da Ewa Płonka e Irina Moreva e nel ruolo del profeta Zaccaria si sono avvicendati Luca Tittoto e Marko Mimica.

La coppia di innamorati era affidata al mezzosoprano Silvia Beltrami (Fenena) e al tenore Vincenzo Costanzo (Ismaele). A completare il cast, il basso Luciano Roberti (Gran sacerdote di Belo), Blagoj Nacoski era Abdallo, l’ufficiale di Nabucco, ed Elisabetta Zizzo ha interpretato Anna. Scene di Dario Gessati, costumi di Tommaso Lagattolla, luci di Fiammetta Baldisseri.