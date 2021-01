Cappella votiva mobile antidegrado, l’idea di un ginecologo palermitano contro l’abbandono di rifiuti (FOTO)

Covid e rientro a scuola in presenza, da lunedì 100% alunni scuola media, dall’8 febbraio superiori al 50%

Dall’1 febbraio sarà riattivata la didattica in presenza al 100 per cento anche per gli alunni di seconda e terza media che fino allo scadere della zona rossa hanno operato in Dad. Per le le scuole superiori, da lunedì 8 febbraio, saranno ammessi alla didattica in presenza il 50 per cento..