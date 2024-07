Un carabiniere libero dal servizio è stato soccorso dai sanitari del 118 dopo aver cercato di bloccare un ladro nel supermercato Lidl di via Rosario Nicoletti a Palermo. Il militare ha notato un uomo che tentava di portare via diverse bottiglie di olio e altri generi alimentari senza pagare.

La fuga del ladro

Il carabiniere è riuscito a bloccare il sospetto fuori dal locale, facendogli lasciare la merce rubata. Tuttavia, è nata una colluttazione durante la quale il ladro è riuscito a fuggire, provocando al militare diverse escoriazioni che sono state successivamente medicate dal personale sanitario.

Indagini in corso

Sul posto sono intervenute le pattuglie del nucleo radiomobile che hanno raccolto le testimonianze degli altri clienti. Le autorità hanno inoltre sequestrato le immagini riprese dalle telecamere di sicurezza dell’attività commerciale, che saranno utilizzate per identificare il taccheggiatore.

Precedente simile nel 2021

L’episodio richiama alla memoria un caso simile avvenuto nel 2021, quando un altro carabiniere libero dal servizio arrestò un rapinatore davanti al Conad di corso Calatafimi, placcandolo e trattenendolo fino all’arrivo dei colleghi.

In stampelle e ingessato rapina il supermercato, arrestato palermitano

La polizia di Stato ha arrestato un palermitano, accusato di avere rapinato l’Eurospin di Brancaccio a Palermo in stampelle e con un piede ingessato. La rapina è stata messa a segno sabato luglio, all’ora di punta e in presenza di numerosi clienti del market, a volto scoperto. Il rapinatore era agli arresti domiciliari.

Gli agenti del commissariato Brancaccio hanno arrestato il palermitano Francesco Lo Monaco di 29 anni.

La fuga e l’identificazione

Dopo il colpo come se nulla fosse stato, l’uomo è risalito a bordo della vettura, a lui intestata, parcheggiata sul piazzale del market e si è allontanato mischiandosi al traffico cittadino. Gli agenti dopo avere visionato le immagini del sistema di videosorveglianza sono risaliti all’uomo e lo hanno arrestato in via Messina Marine.

Il recupero del bottino

È stato recuperato parte del bottino e sequestrato un cacciavite probabilmente usato per minacciare la cassiera. L’uomo è stato portato in carcere.

Dimentica il portafoglio con l’incasso in auto e viene derubato, il ladro ripreso dalle telecamere

Nei giorni scorsi, a San Giuseppe Jato in provincia di Palermo, un fornaio è stato vittima di un furto mentre si trovava in un negozio di tabacchi. L’uomo, dopo aver dimenticato il portafoglio in auto, si è accorto di non avere con sé l’incasso del giorno, pari a 600 euro. Tornato in auto, ha ritrovato il portafoglio ma i soldi erano spariti.

L’uomo ripreso dalle telecamere

Le immagini delle telecamere di sicurezza hanno mostrato un giovane di colore mentre prelevava il denaro dall’auto del fornaio. Secondo quanto riferito, non sarebbe il primo episodio di questo tipo; il giovane infatti, avrebbe già creato problemi ad altri commercianti della zona. Le forze dell’ordine, a conoscenza della situazione, stanno indagando sull’accaduto. Al momento, non è chiaro se il giovane sia irregolare in Italia e se le autorità stiano cercando di farlo rimpatriare.