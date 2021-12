Saranno impiegati nella sicurezza dei cittadini

Nelle ultime ore, 232 carabinieri andranno a rinforzare le stazioni e le tenenze dell’Isola, provenienti dalle varie scuole allievi carabinieri dislocate sul territorio nazionale, dove hanno da poco concluso il 140° corso di formazione, intitolato al carabiniere Alberto La Rocca, medaglia d’oro al valor militare alla memoria.

Garanzia di sicurezza

Ai nuovi carabinieri, destinati nei nove comandi provinciali, sarà affidato il delicato compito di garantire la sicurezza dei cittadini, specialmente in questo particolare periodo caratterizzato dall’emergenza sanitaria.

Presidi territoriali rafforzati

Il comando generale dei carabinieri ha voluto così potenziare i presidi territoriali che rappresentano il punto di riferimento certo per la collettività non solo per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica ma anche per garantire prossimità, soccorso e sostegno alle popolazioni.