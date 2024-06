Incidente all’incrocio tra via Notarbartolo e via Libertà, questa mattina a Palermo. Tre auto sono rimaste coinvolte nella carambola che è stata iniziata dallo scontro tra una Range Rover, che secondo una prima ricostruzione proveniva da via Duca della Verdura, e un taxi, che si trovava nella corsia dedicata in direzione stadio.

Il Suv sarebbe poi finito sopra un’altra auto che proveniva da via Notarbartolo e che si stava immettendo in via Libertà. Nessuno è rimasto ferito in maniera grave ma via Libertà è stata chiusa, con conseguenti disagi, per i rilievi dell’infortunistica della polizia municipale, che sono a lavoro per ricostruire la dinamica.

La tragedia a Favara

Tragedia avvenuta questa notte lungo il tratto del viale delle Dune, a Favara. Scontro frontale tra due scooter con a bordo 4 giovani. L’urto è stato violentissimo e purtroppo, per questa causa, ha perso la vita un giovane di 21 anni di Favara, Salvatore Vetro. Gli altri sono rimasti feriti, e uno sembra essere in condizioni serie.

La morte di Kevin Giordano

Niente da fare per Kevin Giordano. Il giovane è morto a distanza di due settimane dal terribile incidente accaduto sulla Provinciale 69 tra Monreale e Palermo.

Il 20enne era in coma, al reparto di neurochirurgia dell’ospedale Civico. Il ragazzo era stato ricoverato in gravissime condizioni. Era un ragazzo del quartiere Sperone, voluto bene da tutti. La parrocchia Maria SS. delle Grazie in Roccella aveva organizzato una veglia di preghiera.

Tanti i messaggi di cordoglio su Facebook. In uno si legge: “Voglio ricordarti così, preciso attento e professionale! Dolce e pieno di riserbo. Vola alto verso la luce Kevin e da lassù prega per noi tutti!”.

L’incidente

L’incidente è avvenuto un paio di settimane fa quando il ragazzo stava percorrendo la strada in direzione Palermo quando ha perso il controllo del mezzo, un Sh 300, all’altezza del civico 14, la cosiddetta “curva San Ciro”. Tempestivo l’intervento dei sanitari del 118 che lo hanno immediatamente trasportato al pronto soccorso del Civico, per poi essere trasferito per un ricovero al reparto di Neurochirurgia dello stesso ospedale.

Incidente stradale nel Siracusano, cade dallo scooter e muore

Un incidente stradale si è verificato questa notte, intorno alle 3, sulla strada tra Portopalo di Capo Passero e Pachino, nel Siracusano. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio dei carabinieri, la vittima è un 48enne, residente a Pachino, che è caduto mentre sta percorrendo quel tratto in sella ad uno scooter.

Sembrerebbe un incidente autonomo ma gli inquirenti hanno avviato gli accertamenti per stabilire se ci sono altri mezzi coinvolti nell’incidente. Sono stati compiuti i rilievi sulla porzione di strada in cui il 48enne è caduto allo scopo di verificare se vi sono tracce di frenate appartenenti ad un mezzo diverso dallo scooter.

L’inchiesta per omicidio stradale

La Procura di Siracusa ha aperto una inchiesta per omicidio stradale mentre il ciclomotore è stato posto sotto sequestro.

