il 9 novembre a palermo

Una giornata tutta al femminile dedicata al carcinoma mammario e al carcinoma ovarico, un momento di confronto tra specialisti e medici del territorio che parleranno di percorsi diagnostici terapeutici delle pazienti oncologiche.

Sabato 9 novembre presso il Grand Hotel Piazza Borsa si terrà il convegno “WOW Working On Woman”, Donne che parlano di donne.

L’evento nasce dall’idea della dottoressa Maria Rosaria Valerio, oncologo medico dell’Azienda Policlinico Paolo Giaccone dell’Università degli studi di Palermo e dalla dottoressa Giuseppina Scandurra, oncologo medico dell’azienda ospedaliera Cannizzaro di Catania, condivisa dalla dottoressa Francesca Catalano, chirurgo senologo dell’omonima azienda catanese, l’organizzazione è del Provider Collage S.P.A.

Dopo le sessioni scientifiche in cui si farà il punto sulle nuove strategie di cura attraverso relazioni frontali ed esperienze cliniche, si passerà ad un lungo e affascinante percorso dedicato alle donne che sono state colpite dal cancro e che grazie alle loro passioni – attraverso un percorso creativo – hanno messo in luce le loro attitudini artistiche per il recupero di corpo e anima.