ne dà notizia la deputata giusi bartolozzi

“Appena approvato in Aula un ordine del giorno che ho presentato per eliminare la creata disparità tra le regioni italiane, cosi’ supportando il Consiglio della giustizia amministrativa della Regione siciliana che purtroppo si trova a dover affrontare una profonda carenza di organico”.

Lo dice la deputata Giusi Bartolozzi di Forza Italia.

“Il Consiglio della giustizia amministrativa della Regione siciliana – spiega ancora Bartolozzi – non ha, infatti, beneficiato dei recenti aumenti di organico disposti per il Consiglio di Stato e per i Tar ed il fatto di non avere previsto interventi volti a correggere la carenza di organico che affligge da tempo la CGARS genera una differenza di trattamento e un isolamento della Regione Siciliana. L’impegna preso stamani dal Governo per aumentare l’organico del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana di almeno una unità registra un significativo passo in avanti”.