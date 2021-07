Pfizer il vaccino più inoculato

A luglio cala la media mensile delle somministrazioni in Sicilia

Da dicembre a oggi il 75% dei vaccinati ha ottenuto il vaccino Pfizer

Ancora troppi anziani non vaccinati ma anche tanti over 50

Si abbassa la curva della media mensile dei siciliani che si vaccinano nel mese di luglio rispetto al mese scorso. Sono 4.518.063 le dosi già somministrate sull’isola dal 27 dicembre 2020 al 16 luglio 2021. Sono alcuni dati che emergono dal report per le somministrazioni del “Vax center Poste” aggiornato al 203esimo giorno dall’apertura della campagna vaccinale. La foto scattata è in chiaroscuro visto che nel mese in corso sembra che le somministrazioni stiano accusando una netta frenata.

Pfizer il vaccino più inoculato

È il vaccino Pfizer/BioNTech quello più richiesto in Sicilia. Circa il 75% dei vaccinati, infatti, lo ha ottenuto. Segue il vaccino anglo-svedese AstraZeneca che lo ha ricevuto il 12% circa dei vaccinati. Il vaccino Moderna ha raggiunto il 10%. Infine Johnson il 2,2% circa.

Somministrazioni per provincia

Tra le province, Palermo, Catania, Messina e Trapani sono quelle in cui ci sono più cittadini vaccinati, un dato ovvio visto che sono tra le province più popolose, ed è sempre il vaccino Pfizer il più somministrato. La provincia di Caltanissetta, invece, detiene il record per numero di vaccini AstraZeneca inoculate pari al 15% delle dosi.

Target residenti vaccinati per fascia di età

Soffre in Sicilia la fascia di età 40-49 ma anche la fascia 30-39, di cui mancano all’appello ancora il 43% e il 52% della popolazione. Le fasce più giovani dei 20-29 sono a metà dell’opera con il 50% dei residenti siciliani già vaccinati. Nella fascia di età 12-19 si aspettano agli hub circa 285mila siciliani pari al 71%. Ma a preoccupare restano le fasce di età più alte. Tra gli over 80 ci sono ancora oltre 51mila siciliani non ancora vaccinati (16%). Sono 89mila i siciliani tra i 70 e i 79 anni che ancora non prenotano la dose (19%) e oltre 153mila le persone nella fascia 60-69 non ancora vaccinati. Si attende anche il 33,52% degli over 50. Numeri ancora troppo alti.

Comuni casi limite

Dando uno sguardo alla mappa della Sicilia, viene subito fuori che ci sono alcuni Comuni della Sicilia centrale e orientale in cui vi è una bassa percentuale di vaccinati, inferiore anche del 45%. Sono per lo più paesi dell’ennese e circumetenei.