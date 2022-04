In manette a Carini un uomo di 41 anni

Dopo una discussione furibonda con la fidanzata le da fuoco all’auto. Un uomo di 41 anni è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Carini per incendio e danneggiamento. Secondo la ricostruzione Giovan Battista Celestra nel corso di una lite con la compagna avrebbe parcheggiato l’auto della donna davanti all’ingresso dell’abitazione in via Bellini e l’ha incendiata. Le fiamme hanno danneggiato anche l’ingresso della casa.

I testimoni e l’arresto

Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento l’incendio e i carabinieri che dopo aver raccolto le testimonianze dei presenti hanno arrestato Celestra e lo hanno portato in carcere al Pagliarelli in attesa dell’udienza di convalida. Dentro l’abitazione oltre alla compagna c’erano anche alcuni bambini.

Le indagini

Adesso sono al vaglio dei carabinieri i motivi di questo gesto. Nelle prossime ore si proverà a capire nel dettaglio cosa possa aver spinto il 41enne ad un simile gesto.

Il ricorso agli incendi alle auto

In Sicilia le cronache raccontano di diversi episodi in cui ci sono delle ritorsioni che si materializzano con incendi alle auto. Di recente è stato identificato grazie alle telecamere di sorveglianza un 35enne, accusato di aver dato alle fiamme una macchina. Un’intimidazione avvenuta il 15 marzo scorso a Pachino, nel siracusano, su cui sono state avviate le indagini da parte degli agenti del commissariato di polizia di Pachino.

Le immagini delle telecamere

I filmati hanno consentito di immortalare la sua azione ma per blindare quei sospetti era necessario avere degli altri elementi, per cui gli inquirenti si sono recati nell’abitazione del 35enne, con precedenti penali. Al termine della perquisizione, la polizia ha scovato gli stessi abiti usati dall’attentatore che ha dato alle fiamme l’auto. “Il denunciato, per motivi ancora al vaglio degli investigatori, la notte del 15 marzo scorso ha danneggiato, incendiandola, un’autovettura” hanno spiegato spiegano dalla questura di Siracusa.