Un testimone ha fotografato il veicolo in fuga

Auto pirata investe nel Palermitano una ragazza di 16 anni in sella ad una bici. L’uomo a bordo del veicolo, I.G. di 54 anni, è fuggito via. E’ successo a Carini in via Vespucci. Un testimone ha chiamato gli agenti della polizia municipale ed è riuscito a fotografare il pirata della strada in fuga e anche la targa.

Le indagini

Grazie a quella foto gli agenti della municipale, diretti dal comandante Marco Venuti, sono riusciti a risalire al proprietario dell’auto pirata. L’uomo denunciato per omissione di soccorso e gli è stata ritirata la patente. L’auto era senza assicurazione e senza revisione. La ragazza trasportata in codice rosso all’ospedale Villa Sofia di Palermo.

Altro incidente nel Palermitano

Il mese scorso si verificò un sinistro analogo nella vicina Terrasini. E allo stesso modo fu individuata e denunciata la persona che alla guida dell’auto pirata che a Terrasini avrebbe travolto due minorenni su uno scooter. Dopo l’impatto l’automobilista si era dato alla fuga, non prestando soccorso. La notizia confermata nelle parole del sindaco, Giosuè Maniaci, che aveva seguito con apprensione quanto accaduto. Uno dei due ragazzi investiti, infatti, ha riportato gravi ferite. Non è in pericolo di vita però la degenza pare sarà lunga.

La ricostruzione

I carabinieri stanno provando a capire i motivi per cui l’automobilista sia fuggito. Nella dinamica dell’incidente, infatti, pare avesse anche diritto alla precedenza. Forse per paura dell’impatto, vedendo sbalzare i due ragazzi dal motorino, si è dato alla fuga. Forse ci potrebbe essere dell’altro. Al momento però su questa vicenda dell’auto pirata dagli inquirenti bocche cucite anche perché l’indagine è ancora in corso e quindi non emergono ulteriori dettagli.

L’incidente si era verificato poco prima della mezzanotte all’incrocio tra via Roma e corso Vittorio Emanuele III. Secondo il racconto di alcuni testimoni l’auto pirata era un Suv, inquadrata da alcune telecamere di videosorveglianza della zona. L’auto stava percorrendo il corso principale mentre i due ragazzi in scooter, entrambi minorenni, provenivano da via Roma e stavano attraversando l’incrocio.

