Indagini in corso e l'appello del sindaco

Un pirata della strada ha travolto due ragazzi a bordo di uno scooter, a Terrasini, scappando e lasciandoli per terra. I carabinieri indagano per rintracciare l’automobilista coinvolto in un incidente avvenuto ieri sera, intorno alle 23.30 a Terrasini, all’incrocio tra via Roma e corso Vittorio Emanuele. Secondo il racconto di alcuni testimoni si tratta di un Suv che sarebbe stato inquadrato da alcune telecamere di videosorveglianza.

La ricostruzione

Stando a quanto ricostruito dai militari della stazione di Terrasini e della Compagnia di Carini l’auto stava percorrendo il corso principale mentre i due ragazzi in scooter, entrambi minorenni, provenivano da via Roma e stavano attraversando l’incrocio.

L’allarme

A lanciare l’allarme sono stati alcuni residenti che avrebbero assistito all’impatto. Poco dopo sono intervenuti i sanitari del 118 a bordo di due ambulanze con le quali hanno accompagnato i feriti negli ospedali Civico e Villa Sofia. Mentre uno se l’è cavata con qualche escoriazione e delle lesioni alle gambe, che richiederanno comunque il consulto di uno specialista, l’altro ragazzo – che ha battuto la testa e perso molto sangue – ha riportato un trauma cranico. Fortunatamente non è stato necessario sottoporlo ad alcuna operazione chirurgica.

Il sindaco: “Forza ragazzi”

“Vogliamo stringerci forte accanto ai due giovani che ieri sera sono rimasti coinvolti in un grave incidente tra il corso principale e la via Roma – scrive su Facebool il sindaco di Terrasini Giosuè Maniaci -. Dopo le cure in ospedale Giulio è tornato a casa, mentre Salvo invece dovrà restare ancora qualche giorno sotto osservazione a Villa Sofia. Il rammarico nostro è apprendere che chi ha investito Salvo e Giulio non ha soccorso i ragazzi ed è scappato. A costui vogliamo rivolgere l’appello di tornare sui suoi passi e autodenunciarsi alle forze dell’ordine. Convinti comunque che il lavoro dei carabinieri della compagnia di Carini e della stazione di Terrasini, nelle prossime ore, darà un nome e cognome a questo automobilista. Forza ragazzi! Siamo certi che supererete anche questa brutta disavventura!”.

