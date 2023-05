Era un preparatore atletic

La terribile tragedia che ha colpito Angelo Falletta, 62 anni, morto durante la maratonina di Terrasini, ha scosso tutto il mondo del podismo.

L’uomo si è sentito male in via Carlo Alberto Dalla Chiesa a pochi minuti dall’inizio della gara. Sono scattati i soccorsi immediatamente, ma non c’è stato nulla da fare. E’ morto all’ospedale di Partinico pochi minuti dopo il suo arrivo, già in condizioni disperate. La causa, sembra, un infarto fulminante.

Scossi e addolorati

“Siamo scossi e addolorati per la scomparsa di Angelo Falletta, un amatore che tutti conoscevano nel mondo dell’atletica. Ci stringiamo al dolore dei familiari, della società e di tutti coloro che conoscevano Angelo”. Lo ha detto il presidente della Fidal Sicilia, Totò Gebbia, dopo avere appreso la notizia del decesso di Angelo Falletta, 62 anni, tesserato per l’Asd Sicilia Running Team, che questa mattina era ai nastri di partenza con il pettorale 323 della XXII Maratonina di Terrasini, gara organizzata dall’Asd Media@, con il patrocinio della locale amministrazione comunale.

“Alcuni chilometri dopo la partenza, Angelo si è sentito male – ha raccontato Gebbia – i soccorsi sono stati tempestivi con una delle due ambulanze in servizio sul percorso che si è immediatamente recata sul posto. Nonostante gli interventi effettuati sia dal personale medico in servizio in gara, sia al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Partinico dove Angelo è stato subito trasportato, non c’è stato, purtroppo, nulla da fare”.

Chi era Angelo Falletta

Falletta era un grande appassionato di corse: aveva partecipato a molte gare ed era in formissima, ovviamente con il certificato medico richiesto dall’organizzazione. Era residente a Cruillas, con tutta la sua famiglia, ed era un preparatore atletico dell’Asd Ficarazzi: “Tutto l’ambiente Ficarazzi c5 si stringe intorno al dolore della famiglia Falletta per la perdita del caro Angelo. Sei stato un grande appassionato di sport, ma soprattutto amavi tanto i tuoi ragazzi di Cruillas e il tuo P5”, scrive la società sui social.

“Doveva essere una festa dello sport – dice il sindaco Giosuè Maniaci – purtroppo è arrivata questa triste notizia. Abbiamo sospeso in segno di lutto la cerimonia di premiazione”.

Impossibile evitarlo secondo il sindaco

“Tanti erano stati i concorrenti arrivati per partecipare alla gara. La notizia della morte dell’atleta è arrivata dopo due ore. L’organizzazione è stata perfetta. I soccorsi sono stati celeri e il podista come tutti i partecipanti aveva tutte le autorizzazioni sanitarie necessaria per partecipare all’evento. Mi stringo al dolore dei familiari, amici e conoscenti per questa è che una tragedia”.

Con grande dolore apprendo della scomparsa di Angelo Falletta, palermitano tesserato per l’ASD Sicilia Running Team, che questa mattina ha partecipato alla XXII Maratonina di Terrasini. Sono vicina alla famiglia, cui mi stringo in un abbraccio simbolico, nella certezza che il mondo dell’atletica amatoriale, di cui Angelo era parte attiva, saprà far sentire il suo calore. Sono episodi che non vorremmo mai vivere, ma che ci spingono ancora di piu a sentirci comunità e per questo ricorderemo Angelo nelle tappe successive del “Running Sicily” un circuito che si snoda tra Malta, Terrasini, Mazara del Vallo e Mondello.

Oltre 700 al via

erano oltre 700 i concorrenti al via della gara che si snoda su un percorso cittadino da ripetersi tre volte per i canonici 21 km e 97 metri. Si tratta della seconda tappa nel calendario di corse internazionali Running Sicily 2023 che ha debuttato il 26 febbraio scorso a Malta.

Al via della gara rappresentate 8 Nazioni: Danimarca, Francia, Polonia, Stati Uniti d’America, Burundi, Kenya, Mali e, naturalmente, Italia. Il più giovane è il 19enne Emanuele Aiello, mentre il più anziano Pietro Mafara, un uomo di ben 81 anni.

