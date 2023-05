Un podista è morto durante la maratonina di Terrasini. Angelo Falletta, 62 anni, palermitano è caduto in via Carlo Alberto Dalla Chiesa a pochi minuti dall’inizio della gara. Sono scattati i soccorsi immediatamente.

La tragedia

I medici lo hanno stabilizzato e portato al pronto soccorso di Partinico. Qui la situazione è precipitata ed il podista è morto.

“Doveva essere una festa dello sport – dice il sindaco Giosuè Maniaci – purtroppo è arrivata questa triste notizia. Abbiamo sospeso in segno di lutto la cerimonia di premiazione”.

Impossibile evitarlo secondo il sindaco

“Tanti erano stati i concorrenti arrivati per partecipare alla gara. La notizia della morte dell’atleta è arrivata dopo due ore. L’organizzazione è stata perfetta. I soccorsi sono stati celeri e il podista come tutti i partecipanti aveva tutte le autorizzazioni sanitarie necessaria per partecipare all’evento. Mi stringo al dolore dei familiari, amici e conoscenti per questa è che una tragedia”.

Oltre 700 al via

erano oltre 700 i concorrenti al via della gara che si snoda su un percorso cittadino da ripetersi tre volte per i canonici 21 km e 97 metri. Si tratta della seconda tappa nel calendario di corse internazionali Running Sicily 2023 che ha debuttato il 26 febbraio scorso a Malta.

Al via della gara rappresentate 8 Nazioni: Danimarca, Francia, Polonia, Stati Uniti d’America, Burundi, Kenya, Mali e, naturalmente, Italia. Il più giovane è il 19enne Emanuele Aiello, mentre il più anziano Pietro Mafara, un uomo di ben 81 anni.

La Gara valida per il campionato regionale di società

La gara, organizzata dall’Asd Media@ con il patrocinio del Comune di Terrasini, sarà valida per il campionato regionale di società maschile e femminile assoluto di maratonina e per il campionato regionale individuale e di società di maratonina Master. Oltre al traguardo della classica distanza della mezza maratona, sono previsti anche quelli sui 7 (un giro del percorso) e sui 14 km (2 giri).