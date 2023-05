Podismo, tra le donne Maria Grazia Bilello cerca la terza vittoria di fila

Tutto pronto per la XXII Maratonina di Terrasini che si corre domenica 7 maggio alle 9 con partenza da piazza Falcone e Borsellino. Chiuse le iscrizioni, infatti, saranno oltre 700 i concorrenti al via della gara che si snoda su un percorso cittadino da ripetersi tre volte per i canonici 21 km e 97 metri. Si tratta della seconda tappa nel calendario di corse internazionali Running Sicily 2023 che ha debuttato il 26 febbraio scorso a Malta.

Se tra gli uomini i favoriti sono gli africani e comunque c’è un quintetto che può dire la sua, tra le donne la favorita è Maria Grazia Bilello che punta al tris di vittorie consecutive dopo aver chiuso prima al traguardo nel 2022 e nel 2021.

Gara valida per il campionato regionale di società

La gara, organizzata dall’Asd Media@ con il patrocinio del Comune di Terrasini, sarà valida per il campionato regionale di società maschile e femminile assoluto di maratonina e per il campionato regionale individuale e di società di maratonina Master. Oltre al traguardo della classica distanza della mezza maratona, sono previsti anche quelli sui 7 (un giro del percorso) e sui 14 km (2 giri).

Occhi punti sulle lepri africane

Nella mezza fari puntati sui burundesi Onesphore Nzikwinkunda e Leonce Bukuru e sul keniano Simon Kibet Loitayang, ma promette di dare battaglia il 21enne del Mali Soumalia Diakite (da 7 anni a Palermo), vincitore a Terrasini nel 2021. Puntano ad un ruolo da protagonisti, anche Alessandro Brancato, Nicola Mazzara, Andrea Lo Nigro, Yassine Metraoui, Francesco Nucera e Dario Cucchiara.

Tra le donne c’è anche Sucameli

Tra le donne a contendere il successo a Maria Grazia Biello dovrebbero essere Letizia Sucameli, Maria La Barbera (vincitrice nel 2018), Simona Sorvillo (vincitrice nel 2019) e Vincenza Stancampiano.

Al via saranno rappresentate 8 Nazioni: Danimarca, Francia, Polonia, Stati Uniti d’America, Burundi, Kenya, Mali e, naturalmente, Italia. Il più giovane è il 19enne Emanuele Aiello, mentre il più anziano l’81enne Pietro Mafara.

Il ritiro pettorali è in programma oggi (sabato 6 maggio) dalle 11-14 e dalle 15-19 nei locali del Comune di Terrasini in Piazza Falcone e Borsellino.