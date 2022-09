Le operazioni a Carini, al Comune concesso un conferimento extra

Carini ancora invasa da discariche abusive, scatta il piano straordinario di bonifica. Domani, giovedì 29 settembre, niente servizio di raccolta porta a porta del rifiuto organico. Questa sera, quindi, non dovrà essere esposto alcun sacchetto sull’uscio delle abitazioni. E’ quanto stabilito dal Comune, d’intesa con la ditta che si occupa del servizio di raccolta dei rifiuti, per permettere la prosecuzione delle operazioni di bonifica di alcune zone della città sepolte da montagne di rifiuti abbandonati per strada. Un’attività che va avanti da tutto il periodo estivo su vaste porzioni di territorio, con attività di rimozione e bonifica dai rifiuti indifferenziati abbandonati.

Da domani ripresa regolare del servizio

Il servizio riprenderà poi normalmente da venerdì 30 settembre con il ritiro di vetro e alluminio. La sospensione del servizio è stata disposta per concentrare tutto il personale della ditta Senesi disponibile, per sfruttare l’autorizzazione data dalla Regione al conferimento eccezionale di 70 tonnellate di rifiuti indifferenziati all’impianto di Ecogestioni Srl in provincia di Enna.

Il sindaco: “Sacche di incivili”

“Sul territorio di Carini – afferma il sindaco Giovì Monteleone – persiste una sacca di popolazione particolarmente incivile che non rispetta le regole della raccolta differenziata. Si tratta di gente che abbandona rifiuti per le strade, spesso in enormi sacchi neri vietati. Intere strade e quartieri sono sfregiati da questo fenomeno di inciviltà. Azioni di pulizia e sgombero micro discariche di rifiuti vengono svolti in modo bisettimanale in varie zone della città. Ma gli interventi sono possibili limitatamente al conferimento imposto dalla Regione di un massimo di 17,5 tonnellate al giorno presso la discarica di Trapani, quantitativo già quasi interamente assorbito dalla raccolta dell’indifferenziata porta a porta”.

Le attività svolte in estate

“Nonostante questi limiti – prosegue Monteleone – questa estate siamo riusciti ad effettuare varie rimozioni di rifiuti abbandonati come ad esempio in via Peonie, in via Colombo, in via Iccara, in via Piraineto, in via delle Industrie ed in alcune porzioni di via Vespucci. Ma l’inciviltà di alcune persone rende spesso vano ogni tentativo di bonifica del territorio; aree bonificate tornano ad essere presto nuovamente oggetto di abbandono di rifiuti. Nonostante i lusinghieri dati di raccolta differenziata che mediamente si attestano al di sopra del 70%, si ha una continua condizione di degrado e di paese sporco. Purtroppo l’inciviltà di pochi distrugge tanto lavoro fatto. Telecamere nel territorio ve ne sono tante, sia fisse sia mobili, e centinaia sono i rilievi e le sanzioni fatte, fino anche al sequestro di veicoli; Ma non si può riempire un paese di videocamere”.

Segnalazioni anonime di sporcaccioni

Tantissime sono le segnalazioni che iniziano ad arrivare al Comune, anche in forma anonima, da cittadini sensibili al tema del rispetto dell’ambiente. Qualche giorno fa è stata eseguita l’integrale bonifica del centro storico e piano Agliastrelli; un paio di settimane addietro è stata eseguita la pulizia di via Fondo Crocco; oggi è stata quasi completata la bonifica di via Moscala, e si continuerà così per via Crafamo, via delle Industrie, via Magellano, via Vespucci ed altre ancora.