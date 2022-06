La situazione più critica lungo la fascia costiera

Da questa notte è ripartito il conferimento dei rifiuti indifferenziati nelle province di Palermo e Trapani. Dopo il via libera della discarica gestita dalla Trapani servizi alla riapertura dei cancelli a tutti i comuni al di fuori del proprio ambito di competenza, già addirittura da ieri sera i compattatori sono partiti alla volta del sito trapanese per scaricare la spazzatura accumulata nei giorni scorsi.

Cinisi tra i primi in fila

Già addirittura da ieri alle 21 c’erano in fila gli autocompattatori provenienti da Cinisi: “Voglio ringraziare i nostri operatori ecologici – ha detto il sindaco Giangiacomo Palazzolo – che sono già dalle 21 di ieri in fila a Trapani con il coordinatore Giovanni Mangiapane, per essere tra i primi a scaricare il nostro autocompattatore per le 4 di questa mattina. Encomiabili come sempre. Siamo tutti bravi a muovere critiche, non potevamo per legge rimuovere l’indifferenziato che si è accumulato in questi ultimi giorni, e forse ogni tanto sarebbe bene fermarsi a riflettere e capire quanto impegno e lavoro c’è dietro l’attività svolta giornalmente dai nostri operatori e dal nostro assessore Francesca La Fata”.

L’appello al buon senso

A Carini si riparte anche se ancora la raccolta dell’indifferenziato porta a porta no. Si ricomincerà dalla prossima settimana perché prima è necessario svuotare i compattatori che erano rimasti pieni di spazzatura: “Attualmente – precisa il sindaco Giovì Monteleone – Trapani Servizi ci ha dato la disponibilità di conferimento per un solo compattatore al giorno e ce ne vorrebbero 20 per raccogliere tutto l’indifferenziato abbandonato in questi giorni. Come tutti ormai sanno il disservizio non dipende dalla volontà dell’amministrazione. Resta il fatto che con la collaborazione di tutti i cittadini, l’indecorosità dei rifiuti ammassati per strada si potrebbe benissimo limitare di molto”.

A Partinico la raccolta straordinaria

Nelle ultime 48 ore la situazione si è aggravata a Partinico dove da giorni si susseguono raid incendiari ai rifiuti. Ieri i commissari prefettizi hanno dovuto fare ricorso ad un’ordinanza contingibile e urgente per la rimozione delle innumerevoli micro discariche sparse su tutto il territorio. Nell’ordinanza la ditta Dusty, che gestisce la raccolta della spazzatura a Partinico, è stata autorizzata ad una raccolta straordinaria dei rifiuti abbandonati per strada. Questo per ragioni igieniche e ambientali, dal momento che gli abbandoni si moltiplicano così come i roghi ai rifiuti: “Alla luce di quanto emerso ed analizzato, – sostengono le commissarie prefettizie – il territorio comunale comprese zone del centro abitato, presenta un’elevata precarietà ambientale che richiede un intervento straordinario sicuramente non più procrastinabile nel tempo a causa dell’elevato rischio di inquinamento e pericolo per la salute pubblica”.