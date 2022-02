Task force di polizia municipale e operai addetti alla raccolta

Nuovi controlli a Carini, in centro e nelle periferie, per contrastare l’abbandono dei rifiuti. Un’attività che ha finito per far sviluppare collateralmente diverse altre verifiche che potrebbero mettere in luce un mondo del sommerso non indifferente nel territorio carinese. Da ieri gli agenti della polizia municipale, le guardie ambientali e il personale della Senesi, la ditta che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti, sta conducendo un’intensa attività di bonifica dei rifiuti. Su tratta dell’ennesimo blitz di questo genere e ogni volta un’irregolarità diffusa.

Le verifiche collaterali

Il Comune si sta attrezzando con l’incremento della videosorveglianza e l’utilizzo di telecamere mobili, con l’attività di controllo della regolarità dei contratti di affitto, con le multe e le sanzioni. Questa mattina è stata anche emanata un’ordinanza dal sindaco Giovì Monteleone con cui si vieta il conferimento dei rifiuti nei sacchi neri e di polietilene. “Il motivo è semplice – afferma il primo cittadino -. I sacchetti da utilizzare per il conferimento dei rifiuti devono essere trasparenti per consentire la rapida ispezione e verificare se il rifiuto contenuto sia quello del calendario del giorno”.

L’appello alla cittadinanza

Tantissime le micro discariche che sono stati trovate in molti angoli della città, con conferimento di rifiuti promiscui che chiaramente non possono essere raccolti. Da qui l’appello del sindaco alla cittadinanza: “Non si abbandonano i rifiuti in questo modo – afferma -, è una questione di civiltà ed educazione. C’è la raccolta differenziata che funziona bene, c’è il centro di raccolta per i rifiuti ingombranti e li vengono a prendere davanti casa”.

La app che aiuta a differenziare

Per conoscere quali sono le tipologie di rifiuti o come differenziare i rifiuti basta scaricare l’app junker. E’ facilissimo per ogni tipo di smartphone e ci sono tutte le informazioni necessarie sul calendario di raccolta, su come differenziare i rifiuti, su come prenotare il ritiro degli ingombranti.