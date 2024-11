Incendio a Carini

L’amministrazione alza la posta contro chi abbandona i rifiuti per strada: oltre alla multa per abbandono, per i trasgressori scattano i controlli per accertare la regolarità dei versamenti Tari e Imu. Sotto la lente di ingrandimento, inoltre, anche gli immobili di loro proprietà: ne sarà accertata la regolarità.

Beccati incivili

Continuano a essere numerosi gli “incivili” ripresi dalle telecamere mobili, dislocate in giro per il territorio, mentre sporcano Carini. Via Moscala, via Massimo D’Azeglio, via Magellano, via Don Milani, via Don Lugi Sturzo, via Archimede, via Umbria e via Roma sono alcune delle strade dove sono stati pizzicati gli ultimi “sporcaccioni”. “Non avremo alcuna pietà contro chi deturpa il nostro Comune. E dato che a quanto pare le multe e nemmeno le denunce penali bastano ad arginare il problema, abbiamo deciso di fare tutto quello che la legge ci consente di fare in questi casi. Non abbiamo altra scelta. La tutela del territorio viene prima di tutto. E non possiamo permettere che tutti gli sforzi che facciamo per avere un paese pulito vengano vanificati da questa gente”, commenta il sindaco Giovì Monteleone.

Carini, in fiamme un camion dei rifiuti

Un incendio è divampato nei pressi della ditta Pangea a Carini (Palermo) che si occupa dello smaltimento dei rifiuti. E’ andato in fiamme nei pressi dell’impresa che si trova in via Giuseppe Abbate un camion con a bordo legno e truciolato. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo e i carabinieri che indagano.

Paura a Ciaculli, scoppia incendio in un appartamento, domato dai pompieri

Incendio in appartamento al primo piano in via Pietro Stagnitti nella zona di Ciaculli a Palermo. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme divampate nell’appartamento al primo piano. I tecnici del comando provinciale stanno eseguendo le verifiche per accertare le cause che hanno innescato il rogo che ha provocato diversi danni nell’abitazione. Non ci sono feriti. Sempre a Palermo i pompieri sono intervenuti per spegnere l’incendio che ha danneggiato due vetture in via Miloro Santa. Sono in corso le indagini per accertare le cause.

Agricoltore brucia sterpaglie, incendio nel palermitano

Un incendio è divampato questo pomeriggio sopra il paese di Torretta (Palermo). Qualche agricoltore ha dato fuoco a sterpaglie e sfalci da potatura. Una colonna di fumo bianco, a causa della vegetazione bagnata dalle ultime piogge, sta impegnando diverse squadre dei vigili del fuoco. I pompieri, che presenteranno denuncia, stanno cercando di limitare i danni.

Processo a presunto piromane che incendiò la riserva di Capo Gallo, Regione parte civile

La Regione Siciliana, nell’udienza fissata per il prossimo 18 dicembre presso il Tribunale di Palermo, chiederà, dietro parere favorevole dell’avvocatura dello Stato, di costituirsi parte civile nel processo contro il presunto piromane accusato di aver appiccato l’incendio il 24 luglio 2023 nella riserva naturale orientata di Capo Gallo a Palermo, distruggendo circa 650 ettari di vegetazione. Lo ha deliberato la giunta regionale nel corso della seduta di ieri pomeriggio.

“Gesto ingiustificabile”

«Riteniamo doveroso – ha affermato il presidente della Regione Renato Schifani – costituirci parte civile contro chi ha la responsabilità di aver commesso un gesto ingiustificabile che ha causato la distruzione di una delle più preziose aree naturali della nostra isola. Abbiamo rafforzato le misure per prevenire gli attacchi dei piromani e sorvegliare il nostro patrimonio naturale, ma continuiamo ad esortare i cittadini a denunciare chi devasta l’ambiente e mette a rischio le vite di tante persone».