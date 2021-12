cinquanta i pasti preparati e serviti

Pranzo dell’Immacolata presso la sede della Caritas diocesana di Palermo

L’appuntamento organizzato dal Rotary Club Palermo Mediterranea

A partecipare anche cinque giovani di Interact

Il Rotary Club Palermo Mediterranea ha organizzato, anche quest’anno, il tradizionale appuntamento con il pranzo dell’Immacolata, presso la sede della Caritas diocesana di Palermo.

Cinquanta pasti preparati, coinvolti i giovani di Interact

Cinquanta pasti cucinati e somministrati per gli ospiti bisognosi della struttura. Nell’iniziativa sono stati coinvolti anche cinque giovani di Interact, Giulia D’Amico, Massimiliano Messana, Riccardo Messina, Salvo Messina, Giulia Rago, impegnati nella preparazione dei tavoli, negli addobbi e nel creare l’atmosfera natalizia.

“Servire per cambiare vite”

“Servire per cambiare vite” è il motto di quest’anno rotariano. Non beneficenza solo come elargizione di denaro ma servizio attivo, che in occasione della Festività dell’Immacolata ha comportato acquisto di alimenti, preparazione e servizio ai tavoli. Donare, oltre ai beni materiali, il proprio tempo, tanto più prezioso in occasione delle festività, un insegnamento prezioso per i cinque adolescenti, che hanno avuto l’occasione di toccare con mano le fragilità del prossimo, ma anche la concreta possibilità di alleviarle con la buona volontà, guidati da adulti esperti che ne hanno apprezzato la puntualità, il rispetto degli impegni presi e l’efficienza nell’organizzazione.

L’impegno nel sociale dei ragazzi di Interact

Per i ragazzi una prima esperienza positiva e motivante rispetto al loro futuro impegno nel sociale verso il quale mostrano interesse e propensione. Contenti e sereni gli ospiti che hanno gradito il pranzo e anche il calore dell’ambiente. L’attività si è svolta in collaborazione con i volontari della Caritas.

La disponibilità verso il prossimo

“Era la prima volta – hanno detto al termine della giornata i giovani – per noi essere impegnati in un’attività in favore di persone bisognose. E’ stata un’esperienza molto bella e formativa che sicuramente ripeteremo in altre occasioni. Abbiamo capito che è molto facile trovarsi in difficoltà in modo inaspettato ed avere bisogno dell’aiuto altrui, soprattutto in un momento complicato come quello che stiamo vivendo con il covid che miete vittime anche dal punto di vista sociale ed economico. È giusto essere disponibili con il prossimo, soprattutto nelle giornate di festa quando la solitudine e i problemi si fanno sentire ancora di più”.

La giornata del Rotary si è conclusa con il servizio a favore dei senza tetto con la ronda dei clochard del mercoledì, per la distribuzione di 30 sacchetti con alimenti.