Per sabato 7 agosto di fronte a supermercati

Per il 7 agosto di fronte a supermercati sarà effettuata una raccolta di generi alimentari

Ma chi vorrà potrà anche donare prodotti per la cura personale e per la casa

L’appello del portavoce della Missione Speranza e Carità “Aiutateci ad aiutare”

Una raccolta alimentare straordinaria e non solo da destinare alla Missione Speranza e Carità di Palermo. Le Caritas parrocchiali di Sciacca delle comunità di San Calogero al Monte, della Beata Maria Vergine del Carmelo e dei Cappuccini, hanno organizzato l’evento per sabato 7 agosto.

I luoghi della raccolta

I generi alimentari saranno raccolti, per tutto il giorno, sabato 7 agosto davanti i supermercati Paghi Poco di contrada Isabella, Centesimo dello Stazzone e Crai della Perriera. Per chi vorrà contribuire ad aiutare la Missione e le tante persone e famiglie che ospita e sostiene, si potranno acquistare beni a lunga conservazione come pasta, riso, pelati, tonno in scatola oppure prodotti per la cura personale come carta igienica, shampoo, dentifricio o prodotti per la casa come detersivi, fazzoletti o tovaglioli.

L’appello di Riccardo Rossi

A lanciare un appello alla comunità di Sciacca, Riccardo Rossi, portavoce del centro palermitano: “Ad agosto molta gente va in vacanza e dimentica i poveri. Inoltre l’emergenza Covid ha creato molte nuove richieste. Molta gente viene da noi per avere un aiuto. Cittadini di Sciacca, aiutateci ad aiutare”.

La Caritas di Sciacca non è nuova nel sostenere la Missione di Biagio Conte. Ogni anno vengono differenziati, raccolti e consegnati quintali e quintali di tappi di plastica che la Missione, a sua volta, dona ad un’azienda del settore specializzata nel riciclo, in cambio di un corrispettivo in denaro utilizzato per finanziare le attività sociali e solidali del centro.

La Missione Speranza e Carità, da anni, porta avanti progetti dedicati all’assistenza degli ultimi, degli emarginati italiani e stranieri, e di chi vive momenti di povertà e disagio, fornendo un letto, un pasto caldo, ma anche aiutando le famiglie in difficoltà.