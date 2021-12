Eugenio Corini e Stefano Sorrentino parlano del Pre Derby del Cuore

A Casa Minutella oggi si parla della Festa dell’Immacolata e delle sue tradizioni. Alla vigilia della giornata che apre il periodo natalizio, Massimo Minutella con i suoi ospiti andrà alla ricerca di aneddoti e curiosità sulla giornata dedicata all’Immacolata concezione. Un viaggio attraverso il rito e le nostre abitudini cambiate nel corso del tempo.

Una volta la Festa dell’Immacolata faceva parte del periodo dell’Avvento, un arco di tempo dedicato alla concentrazione spirituale per celebrare la nascita di Gesù Cristo. Nel periodo dell’Avvento veniva prescritto un digiuno. Ora, le nostre abitudini sono cambiate e le festività natalizie, sono diventate l’occasione per banchetti a base di dolci e prelibatezze di ogni genere. Andremo alla scoperta di questo rito gastronomico, i cui protagonisti principali, nel giorno dell’Immacolata sono lo sfincione, la classica pizza palermitana, e i buccellati, dolcetti di pasta frolla ripieni di ogni ben di Dio. In studio con Massimo Minutella, il grande attore palermitano Tony Sperandeo. In collegamento, lo chef stellato Tony Lo Coco e i Sansoni.

Casa Minutella, Corini e Sorrentino presentano il Pre Derby del Cuore

Nella seconda parte del programma, a Casa Minutella arrivano due leggende del calcio palermitano. Eugenio Corini e Stefano Sorrentino si collegheranno con lo studio. Entrambi hanno indossato la fascia di capitano della squadra rosanero. Entrambi sono rimasti attaccati alla storia del club palermitano. I due ex calciatori saranno tra i protagonisti del Pre Derby del Cuore. Il match di solidarietà si disputerà allo Stadio Renzo Barbera di Palermo il prossimo 11 dicembre. La partita anticipa di un giorno l’incontro di calcio per il campionato di serie C tra le due formazioni siciliane. Il ricavato dei biglietti venduti andrà a favore della città di Catania, per offrire un ristoro alle popolazioni colpite dall’ondata di maltempo dello scorso ottobre. Il Pre Derby del cuore è stato ideato da Ismaele La Vardera e Roy Paci. Sul manto erboso del Barbera si affronteranno vecchie glorie del Palermo e del Catania e tantissimi tra artisti e cantanti.

