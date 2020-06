la gustosa tipicità di Camporeale dal sapore deciso

Se siete amanti dei sapori forti e decisi dello sfincione palermitano ma preferite la pizza perché più sottile e croccante, sappiate ( o magari lo sapete già) che esiste una golosa via di mezzo in grado di far finire in pareggio l’eterno derby Palermo-Napoli tra questi due must dei lievitati.

Si tratta della sciavata, tipicità camporealese in grado di mettere d’accordo tutti i palati perché su una base sottile dal bordo soffice e dalla crosta croccante, vengono posti ingredienti gustosi come la cipolla, il pomodoro, l’origano, l’acciuga e il caciocavallo che donano carattere e personalità a questa variante della regina di Napoli dal gusto inconfondibile.

Per questo motivo quando vi troverete a Camporeale ed entrerete dentro uno dei tanti panifici e pizzerie vi imbatterete in questa tipicità locale dall’aspetto molto appetibile, in apparenza simile ad una pizza, che vi “fa l’occhiolino” dalla vetrina sappiate, che non si tratta della solita.

Nonostante, come tutte le tipicità locali, ne esistano tante versioni quante le persone che sostengono di fare quella originale, l’antica ricetta appartiene alla tradizione camporealese e rappresenta una golosa alternativa al solito pane che preparavano le donne nell’attesa che i mariti tornassero dai campi. Dallo stesso impasto utilizzato per preparare il pan, infatti, se ne ricavava un altro più morbido ottenuto semplicemente aggiungendo solo di un po’ d’acqua in più. Nonostante gli ingredienti che costituiscono il ricco condimento siano apparentemente “poveri” come la cipolla, pangrattato, formaggio, acciughe e olio extravergine di oliva, se punteremo alla qualità delle materie prime utilizzate per prepararla, il risultato sarà un unicum dal sapore intenso che rende prezioso ogni singolo morso. In particolare, dalla dispensa virtuale di InSicilia, l‘e-commerce di prodotti tipici siciliani di qualità da ordinare on line e ricevere comodamente a casa, vi consigliamo per l’impasto di unire la Farina Bianca Tipo 00 Alberto Poiatti alla Farina di grano duro Antico Integrale Siciliano Tipo Perciasacchi Biologica ottima per i lievitati. Per il condimento usate i Pomodori Pelati in succo di pomodoro di Alberto Poiatti dal sapore ricco e inconfondibile poiché i pomodori sono raccolti a estate inoltrata, quindi vengono pelati a vapore, per catturare tutto il gusto e il profumo del pomodoro e inseriti in resistenti e comodi contenitori di latta. Il Formaggio Caciocavallo Palermitano Stagionato caratteristico della provincia di Palermo dal profumo gradevole e dal sapore rotondo frutto della stagionatura realizzato con latte di Cinisara. I Filetti di acciughe Campisi aggiungeranno un tocco di sapidità in più mentre il Fior di Sale Integrale aromatizzato all’origano raccolto a mano da esperti salinai (Curatuli) ricco di magnesio potassio, iodio e di tutti gli oligoelementi buoni per il nostro organismo, aggiungerà un profumo inconfondibile.

Per concludere potrete accompagnare questa ghiotta preparazione con un buon calice di rosato di Nero d’Avola della Cantina Funaro dal colore rosato tenue con riflessi buccia di cipolla. Bouquet molto fruttato con sentori di frutti di bosco (fragola, more). In bocca la tipica acidità del Nero d’Avola lo rende molto fresco ed elegante, tanto da renderlo di facile beva, ottimo compagno di questa tipicità siciliana.

“Sciavata” camporealese

Ingredienti

Per l’impasto (per 4/5 pagnotte)

500 gr farina di grano duro

500 gr farina di grano tenero

20 gr lievito di birra

20 gr sale

acqua q.b.

Per il condimento

pomodoro pelato

caciocavallo a pezzi

cipolla

pangrattato

origano

olio extravergine di oliva

acciughe

Unite le due farine e disponetele a fontana, aggiungete il sale e il lievito precedentemente sciolto nell’acqua tiepidia. A questo punto cominciate ad impastare e aggiungete l’acqua poco per volta fino ad ottenere un impasto omogeneo e morbido. Lasciate lievitare l’impasto per circa due ore. In seguito, separatelo in pagnotte che disporrete su un piano spolverizzato di farina per non farle attaccare. Attendete circa un’ora che le pagnotte lievitino per la seconda volta. Spolverizzate il vostro piano di lavoro con della farina, disponetevi le pagnotte e spianatele. Cominciate a condire la sciavata con il pomodoro pelato schiacciato, il formaggio, la cipolla tagliata a julienne, il pangrattato e finite con un filo d’olio. Infornate la sciavata in forno preriscaldato alla temperatura di circa 280°C per circa cinque minuti. Servite fumante.