Se c’è una certezza questa è che, per la maggior parte degli italiani, il sabato sera è una piacevole abitudine recarsi, insieme a familiari, amici e parenti a mangiare la pizza.

C’è chi la preferisce dal bordo spesso, largo e soffice e chi sottile e croccante, chi non va oltre la margherita e chi si lascia stuzzicare dalla cosiddetta ” pizza gourmet”, chi preferisce gusti tradizionali e chi osa con ingredienti insoliti, chi ama condividere il formato “familiare” condito con gusti diversi e chi è “geloso” della propria pizza e “guai a chi gliela la tocca” e chi, ancora, è solito dividerla a metà con la “propria dolce metà” per gustarne due tipi diversi, insomma, non c’è davvero limite alla fantasia e creatività quando l’argomento è la pizza anche se, nel mare magnum di teorie, esistono alcune regole di base che, in linea di massima, sarebbe sempre il caso di rispettare.

Se, infatti, chiedeste ad un napoletano quale sia la sua pizza preferita non esiterà a dirvi che tra tante proposte sceglierà, sempre e comunque, la Margherita, preparata con i due ingredienti a base cardine ovvero salsa di pomodoro e mozzarella che diventano tre con l’immancabile basilico fresco aggiunto rigorosamente “in uscita” e quattro con l’altrettanto doveroso “giro d’olio” extravergine d’oliva aggiunto “a crudo” prima di servire la pizza fumante.

Va da sé che la prima regola fondamentale in merito alla pizza riguarda la qualità degli ingredienti utilizzati, sulla quale nessuno deve essere disposto a cedere poiché la sua assenza comprometterebbe irrimediabilmente il risultato.Meglio pochi ingredienti ma eccelsi che tanti ma di scarsa qualità.

In questo momento storico in cui a causa dell’ emergenza sanitaria globale per la pandemia Covid19 non è consentito uscire come non smette, a ragione, di ricordarci l’hashtag tormentone #iorestoacasa che da giorni spopola sul web, preparare la pizza in casa, così come fare il pane, diventa un’attività piacevole e divertente, oltre che semplice, che farà felice tutta la famiglia.

Di seguito la ricetta della pizza ricordandovi, inoltre, che potrete acquistare tutti gli ingredienti per realizzarla sul sito di InSicilia, l’e-commerce di prodotti tipici siciliani che ha aderito alle campagne social #iorestoacasa e #iomangioebevosiciliano per consentirvi di ricevere la spesa comodamente a domicilio.