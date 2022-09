Arrivano i nomi dei candidati siciliani eletti alla Camera e al Senato nei collegi plurinominali. Uno di questi è Carlo Calenda, eletto nel collegio in Sicilia occidentale (Sicilia 01) al Senato.

Le parole di Calenda

L’obiettivo di fermare la destra e di riportare Mario Draghi a Palazzo Chigi non è stato raggiunto. Ma il Terzo polo riparte da un risultato che Carlo Calenda definisce «molto positivo», perchè «in meno di due mesi è stata costruita una casa per i cittadini liberali, popolari e riformisti che non vogliono vivere in un Paese populista, fondato sui sussidi e sulle regalie». Il leader di Azione riappare in pubblico dopo il voto delle politiche. Per tutta la notte non aveva commentato il risultato ottenuto. Un silenzio rotto solo a metà mattina con un lungo comunicato.

Gli eletti all’uninominale

Mentre in Sicilia si attendono i risultati delle elezioni regionali. Sono arrivati i nomi degli eletti con il sistema maggioritario alla Camera e al Senato per quanto riguarda le elezioni politiche che hanno visto il successo della coalizione di centrodestra. In Sicilia all’uninominale 14 seggi su 18 vanno al centrodestra – 10 alla camera e 4 Senato – due al movimento di Cateno De Luca, Sud chiama Nord; e due al Movimento cinque stelle. Per il Senato all’uninominale risultano eletti per il centrodestra Nello Musumeci a Catania, Stefania Craxi a Gela, Raoul Russo a Marsala e Salvatore Sallemi a Siracusa. Dafne Musolino per il movimento di Cateno De Luca, Sud chiama Nord, nel collegio di Messina. Per il Movimento cinque stelle. Dolores Bevilacqua per il M5s nel collegio Palermo Settecannoli.

Gli eletti alla Camera all’uninominale

Alla Camera, per il centrodestra, Michela Brambilla, nella circoscrizione Sicilia 1, collegio di Gela; Carolina Varchi, a Palermo, quartiere Resuttana San Lorenzo; Saverio Romano a Bagheria; Marta Fascina a Marsala. Calogero Pisano nel collegio di Agrigento. Tommaso Calderone nella circoscrizione Sicilia 2, Barcellona Pozzo di Gotto; Valeria Sudano a Catania, Francesco Ciancitto ad Acireale, Nino Minardo a Ragusa, Giovanni Luca Cannata a Siracusa.

Eletto anche Francesco Gallo, per Sud chiama Nord di Cateno De Luca. Per il M5s Davide Aiello, a Palermo, quartiere Settecannoli.