Manifestazione gratuita dedicata ai bambini

Socialità ed inclusione: questi i valori all’insegna dei quali i consiglieri della II Circoscrizione di Palermo hanno organizzato i festeggiamenti di Carnevale presso l’impianto del PalaOreto, in via Santa Maria di Gesù. L’evento gratuito, iniziato alle 9.30, ha visto la partecipazione di circa un centinaio di bambini ed è proseguito per tutto l’arco della mattinata, con giochi, spettacoli di magia e momenti ricreativi. Organizzazione della manifestazione a cui hanno partecipato le associazioni “Uniamoci ONLUS” e A.S.L.T.I. (Associazione Siciliana Leucemie Tumori dell’Infanzia).

Il Carnevale in II Circoscrizione

L’evento è stato promosso dal Consiglio della II Circoscrizione. Hanno infatti partecipato ai momenti ricreativi tutti i rappresentanti di quartiere dell’area della Costa Sud: Pasquale Tusa, Emanuela Lo Nardo, Claudio Sala, Alessandro Gandolfo, Eugenio Marchese, Giuseppe Guaresi, Giuseppe Piazzese e Giovanni Viscuso. Momenti vissuti da volontari per regalare un sorriso ai bambini del quartiere.

“Festa di tutti i bambini”

A presentare l’iniziativa è il consigliere di Circoscrizione Pasquale Tusa. “Il Carnevale è la festa dei nostri bambini. Un momento atteso con trepidazione. Oggi al Palaoreto, gli studenti hanno espresso la loro fantasia e gioia di vivere. Si è festeggiato con animazione, giochi di magia e tanta, tanta allegria”. Fatto sostenuto anche dal collega Alessandro Gandolfo. “Bella giornata di festa e di inclusione. E’ stato bello vedere tanti sorrisi tra i bimbi che avevano voglia di socialità e divertimento”.

L’evento al PalaOreto

Una manifestazione svolta all’interno dell’impianto sportivo del PalaOreto, grazie all’autorizzazione data dall’assessorato allo Sport del Comune di Palermo. Ente che ringrazia pubblicamente il consigliere di Circoscrizione Giuseppe Guaresi. “Si ringrazia l’assessore Figuccia per aver dato l’autorizzazione allo svolgimento della manifestazione nel meraviglioso impianto sportivo del Palaoreto. In questo periodo si sono organizzate diverse manifestazioni di Carnevale e con questo evento si è dato la possibilità di partecipare a chi non ha potuto festeggiare”.